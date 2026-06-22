به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، امیر علی جهانشاهی در این مراسم گفت: این زمین چمن نه تنها می‌تواند باعث ارتقای امادگی جسمانی نیرو‌ها شود بلکه موجب ارتقای امادگی جسمانی خانواده‌ها و فرزندانشان خواهد شد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش همچنین گفت: این زمین چمن با اعتباری بیش از ۱۵ میلیارد تومان اماده بهره برداری شد.

امیر عادل حیدری گفت: برای ارتقای آمادگی جسمانی نیرو‌ها و خانواده هایشان مجموعه تفریحی ورزشی امیر شهید سرتیپ جعفر زاده در دو‌فاز آماده بهره برداری خواهد شد.

وی افزود: یک فاز این مجموعه زمین چمن مصنوعی بنام امیر سرتیپ شهید زارع نام گذاری شده است: امیر حیدری همچنین افزود: در تکمیل و راه اندازی دوربین‌های مدار بسته و پارک شادی کارکنان و احداث‌جاده سلامت کارکنان و ایجاد اماکن رفاهی اقدامات خوبی صورت گرفته است.