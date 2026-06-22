بخش ارتباطات و امنیت اطلاعات آستان مقدس حضرت عباس(ع) از به‌کارگیری نزدیک به ۲ هزار دوربین هوشمند در قالب طرح امنیتی ویژه ایام تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، بخش ارتباطات و امنیت اطلاعات آستان مقدس عباسی اعلام کرد: در چارچوب برنامه‌های امنیتی و خدماتی ویژه زیارت روز دهم محرم و مراسم عزاداری «رکضة طویریج»، حدود ۲ هزار دوربین هوشمند در کربلای معلی به کار گرفته شده است.

مهندس محمد رعد العصفور، از مسئولان بخش ارتباطات و امنیت اطلاعات آستان مقدس عباسی، اظهار کرد: نیرو‌های فنی از مدت‌ها پیش آماده‌سازی‌های لازم برای استقبال از زائران حضرت امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) را آغاز کرده‌اند. این اقدامات شامل آماده‌سازی زیرساخت‌های سامانه نظارتی، بررسی فنی و نگهداری دوربین‌ها در داخل و خارج از حرم مطهر و همچنین در خیابان‌ها و مناطق پیرامونی است.

مهندس رعدالعصفور افزود: هدف از این اقدامات، رصد فوری و لحظه‌ای وضعیت ازدحام و تراکم جمعیت در جریان مراسم زیارت عاشورا و «رکضة طویریج» است تا در صورت بروز هرگونه ازدحام یا شرایط اضطراری، نهاد‌های مسئول بتوانند به سرعت وارد عمل شده و نسبت به هدایت و توزیع مناسب جمعیت اقدام کنند.

وی با اشاره به گستردگی سامانه نظارتی گفت: این شبکه شامل نزدیک به ۲ هزار دوربین ثابت و متحرک است که در بافت قدیمی شهر کربلا و مناطق اطراف آن مستقر شده‌اند. همچنین دوربین‌های پیشرفته تشخیص چهره، شمارش زائران و دوربین‌های حرارتی نیز در این طرح مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

مهندس رعدالعصفور تأکید کرد: همۀ این تجهیزات از جدیدترین سامانه‌های پشتیبانی‌شده با فناوری‌های هوش مصنوعی بهره می‌برند و نقش مهمی در ارتقای سطح امنیت، مدیریت جمعیت و تسهیل ارائه خدمات به زائران ایفا خواهند کرد.

وی افزود: این اقدامات بخشی از طرح جامع امنیتی و خدماتی آستان مقدس عباسی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر و ایمن‌تر مراسم عاشورای حسینی است؛ طرحی که با هدف حفظ سلامت زائران، ساماندهی حرکت جمعیت و تضمین برگزاری منظم آیین‌های عزاداری اجرا می‌شود.