نماینده ولی فقیه در مازندران در دیدار با خانواده شهید پاسدار حجت‌الاسلام محمد قدرتی، فرهنگ شهادت و الگوگیری از مکتب عاشورا را عامل آرامش و استقامت خانواده‌های شهدا دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نماینده ولی فقیه در مازندران صبح امروز در دیدار با خانواده شهید پاسدار حجت‌الاسلام محمد قدرتی در ساری، فرهنگ شهادت و الگوگیری از مکتب حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را عامل آرامش و صبوری خانواده‌های شهدا دانست.

آیت‌الله محمدباقر لائینی با بیان اینکه اعتقاد به راه شهدا، تحمل مصیبت را برای خانواده‌های معظم شهدا آسان‌تر می‌کند، گفت: همان‌گونه که امام حسین (ع) الگوی صبر، ایثار و مقاومت در برابر ظلم بودند، خانواده‌های شهدا نیز با تکیه بر همین باور‌ها مسیر فداکاری و ایستادگی را ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به نقش شهدا در حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی افزود: امروز شهدای انقلاب اسلامی با جانفشانی در برابر ظلم و پلیدی ایستادند تا ارزش‌های دینی و انقلابی حفظ شود و جانبازان این مسیر نیز همچنان با استقامت از آرمان‌های انقلاب دفاع می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در مازندران در ادامه ضمن قدردانی از خانواده شهید حجت‌الاسلام محمد قدرتی، هدایای متبرک حرم مطهر رضوی را به خانواده این شهید اهدا کرد.

شهید پاسدار حجت‌الاسلام محمد قدرتی اهل استان سمنان بود که در دوران دفاع مقدس و در عملیات رمضان به شهادت رسید. همسر این شهید اهل ساری است و به همراه دو فرزند خود در این شهر زندگی می‌کند.