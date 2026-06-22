تولید روزانه ۱۲ تن خمیرمایه در کارخانه خمیرمایه دورود
کارخانه تولیدخمیرمایه در شهرستان دورود روزانه ۱۲ تن خمیرمایه تولید می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
کارخانه خمیرمایه دورود یکی از واحدهای تولیدی صادراتمحور لرستان است،کارخانهای که با تولید روزانه ۱۲ تن خمیرمایه بخشی از نیاز بازار داخل و خارج کشور را تأمین می کند.
اشتغال ۱۳۵ نفر در سه شیفت کاری و افزایش ظرفیت تولید، این واحد صنعتی را به یکی از تولیدکنندگان فعال خمیرمایه در کشور تبدیل کرده است.
این کارخانه هفتمين واحد تولیدی این محصول از نظر میزان تولید و دومین از نظر کیفیت در کشوراست.
محصولات این مجموعه علاوه بر سراسر کشور به عراق، لبنان، عمان، افغانستان، پاکستان و آلمان صادر میشود.
توسعه زیرساختها، افزایش ظرفیت مخازن و نوسازی بخشهای مختلف خط تولید، زمینه ارتقای کیفیت و افزایش بهرهوری را در این مجموعه فراهم کرده است.
خمیرمایه یکی از مواد پر مصرف در صنایع غذایی مثل آرد و نان است.