به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارخانه خمیرمایه دورود یکی از واحدهای تولیدی صادرات‌محور لرستان است،کارخانه‌ای که با تولید روزانه ۱۲ تن خمیرمایه بخشی از نیاز بازار داخل و خارج کشور را تأمین می کند.

اشتغال ۱۳۵ نفر در سه شیفت کاری و افزایش ظرفیت تولید، این واحد صنعتی را به یکی از تولیدکنندگان فعال خمیرمایه در کشور تبدیل کرده است.

این کارخانه هفتمين واحد تولیدی این محصول از نظر میزان تولید و دومین از نظر کیفیت در کشوراست.

محصولات این مجموعه علاوه بر سراسر کشور به عراق، لبنان، عمان، افغانستان، پاکستان و آلمان صادر می‌شود.

توسعه زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت مخازن و نوسازی بخش‌های مختلف خط تولید، زمینه ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری را در این مجموعه فراهم کرده است.