مادران، همسران، خواهران و دختران شهدا و یثارگران نخستین دورهمی کانون پیام آوران عاشورایی استان مرکزی را برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نخستین دورهمی کانون پیام آوران عاشورایی متشکل از مادران، همسران، خواهران و دختران شهدا و یثارگراناستان در ایام محرم برگزار شد.

رئیس شعبه نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دقاع مقدس و مقاومت استان با بیان این کانون از سال ۹۸ تشکیل شده گفت: جمع آوری اسناد و مدارک نقش افرینی زنان در دفاع مقدس و پیروزی انقلاب اسلامی و مقاومت در سطح ملی و بین المللی محور و اهداف برگزاری این جلسات است.

فاطمه محمد میرزایی با توجه به منویات امام شهید سید علی خامنه ای به ضرورت و اهمیت جهاد تبیین، افزود: رویکرد این کانون جهاد تبیین حول محور جامعه زنان در مساءئل خُرد و کلان جهان اسلام و ایران قوی گرفته است.

او با بیان اینکه این دورهمی در منزل خانواده شهدا برگزار می‌شود، گفت: این دورهمی در ماه محرم به صورت هفتگی برگزار می‌شود که امروز در منزل خواهر شهید سردار ناصر بختیاری از فرماندهان هشت سال دفاع و حماسه برگزار و در آن خواهران شهید بختیاری به روایتگری پرداختند.

دکتر تابنده سخنران مراسم بر ضرورت جهاد تبیین در موضوعات روز کشور تاکید کرد و گفت: جهاد تبیین یکی از نیاز‌های ضروری کشور است کهباید به جریانی فراگیر، پویا و مطالبه‌گر تبدیل شود تا بتواند در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به پیشرفت کشور و تحقق اهداف مقدس جمهوری اسلامی کمک کند.