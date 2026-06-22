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برنامه «دل و دلدار» رادیو صبا در گفتوگویی با مدیر گروه جوان اداره کل طراحی راهبردی در مرکز طرح و برنامه و بودجه صداوسیما به بررسی برنامههای در نظر گرفتهشده برای غنیسازی اوقات فراغت نسل جوان پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مصطفایی در این گفتوگو با اشاره به نقش طراحی راهبردی در برنامهریزیهای رسانهای گفت: طراحی راهبردی در واقع به معنای ایجاد یک چارچوب و زیرساخت برای تولید برنامههاست تا بر اساس اهداف و مأموریتهای سازمان، فعالیتها به شکلی هدفمند و مؤثر پیش برود.
وی با اشاره به اجرای «رویداد ملی ایران جوان» در سال جاری افزود: در قالب این رویداد، طرحی برای غنیسازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان سراسر کشور با محوریت مهارتآموزی جهادی در بستر مساجد طراحی شده است.
هدف اصلی این برنامه جلوگیری از هدر رفت زمان نوجوانان در فضای مجازی و هدایت آنها به سمت فعالیتهای مفید و مهارتمحور است.
مدیر گروه جوان اداره کل طراحی راهبردی مرکز طرح و برنامه و بودجه صداوسیما ادامه داد: برای اجرای این طرح، جلسات متعددی با سازمانها و نهادهای مختلف برگزار شد تا از ظرفیتهای موجود در کشور برای برنامهریزی اوقات فراغت نوجوانان استفاده شود.
در این مسیر، نهادهایی همچون سازمان فنی و حرفهای، سازمان بسیج و جمعیت هلال احمر نیز طرحها و پیشنهادهای خود را ارائه کردهاند.
مصطفایی با بیان اینکه در این طرح رویکرد مهارتمحوری مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: نوجوانان در طول سال تحصیلی بیشتر با آموزشهای نظری مواجه هستند، به همین دلیل تلاش کردهایم در برنامههای تابستانی، یادگیری مهارتهای عملی و حرفهای را پررنگتر کنیم تا جوانان بتوانند بر اساس علاقهمندیهای خود مسیر آیندهشان را بهتر انتخاب کنند.
وی همچنین به سه محور اصلی اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: نخستین محور، فعالیت در محله و مسجد است که بهعنوان میدان عمل برای تمرین کار گروهی و یادگیری مهارتهای عملی در نظر گرفته شده است.
این فضا به نوجوانان کمک میکند تا ضمن تقویت مهارتهای اجتماعی، از انزوای ناشی از استفاده بیش از حد از تلفن همراه و فضای مجازی فاصله بگیرند.
به گفته وی، محور دوم ایجاد یک بستر یکپارچه در فضای مجازی است که از طریق آن دانشآموزان میتوانند علاقهمندیها و اهداف خود را ثبت کنند.
بر اساس این اطلاعات، مسیرهای مهارتی مناسب به آنها پیشنهاد میشود تا هر فرد بتواند در حوزهای که به آن علاقه دارد فعالیت کند.
مصطفایی محور سوم را نقش رسانه ملی در معرفی و الگوسازی از نوجوانان فعال دانست و افزود: در این بخش تلاش میشود نوجوانانی که در برنامههای مهارتی تابستانی مشارکت داشتهاند، در رسانه معرفی شوند تا تجربههای خود را روایت کنند و به الگویی برای همسالانشان تبدیل شوند.
وی در پایان درباره نحوه اطلاعرسانی به خانوادهها نیز گفت: اطلاعات مربوط به ثبتنام و نحوه مشارکت در این طرح از طریق اپلیکیشنهای مرتبط، زیرنویس شبکههای تلویزیونی و سامانههای اطلاعرسانی در اختیار خانوادهها قرار خواهد گرفت تا بتوانند نزدیکترین مسجد یا پایگاه فعال در منطقه خود را برای حضور فرزندانشان انتخاب کنند.