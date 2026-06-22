خبرهای گوناگون کردستان/ یکم تیر خبرهای گوناگون کردستان/ یکم تیر خبرهای گوناگون کردستان/ یکم تیر خبرهای گوناگون کردستان/ یکم تیر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور مسئولان، اقشار مختلف مردم و‌کارکنان دادگستری، مزار مطهر شهدای والامقام در مناطق مختلف استان غبارروبی و عطر افشانی شد.

همچنین در دیواندره امام جمعه و اعضای شورای تأمین با کارکنان دادگستری شهرستان دیدار و از آنان تجلیل کردند.

عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور گردشگری دزلی–اورامان با هدف ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تسهیل تردد آغاز شد.

معاون مشارکت‌های مردمی، توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی اداره کل بهزیستی استان کردستان از تمدید پویش «بنای مهربانی» تا ۲۵ تیرماه خبر داد.

این پویش از سوم خرداد با هدف ارتقای سطح سلامت و معیشت افراد آسیب‌پذیر و حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل در حال اجراست.