مدیر فرودگاه شهدای ایلام از بازگشت این فرودگاه به چرخه عملیاتی و برقراری پرواز‌های مسافری، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ محمدتقی سلجوقی گفت: با هماهنگی‌های انجام شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری با نهاد‌های امنیتی و نظامی، فرودگاه شهدای ایلام دوباره به چرخه عملیاتی بازگشته است.

وی تشریح کرد: از تاریخ ششم تیرماه، شرکت هواپیمایی آسمان دو پرواز هفتگی در مسیر تهران ـ ایلام ـ تهران برقرار خواهد کرد.

به گفته سلوجقی؛ این پرواز‌ها روز‌های شنبه و سه‌شنبه انجام می‌شود؛ به‌طوری‌که پرواز از تهران ساعت ۵ صبح انجام شده است و ساعت ۶:۳۰ در فرودگاه شهدای ایلام به زمین می‌نشیند و ساعت ۷ صبح نیز ایلام را به مقصد تهران ترک می‌کند.

وی همچنین درباره بلیت‌های خریداری‌شده؛ پیش از توقف پرواز‌ها افزود: هماهنگی‌های لازم برای عودت وجوه پرداختی با سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است.