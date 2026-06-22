تامین نیاز جنوب، غرب و مرکز کشور؛
افتتاح خط دوم معدن سنگ بالاست نانگرد با ظرفیت برداشت ۲۵۰ هزار تن
با بهرهبرداری از خط دوم معدن بالاست نانگرد شهرستان آشتیان استان مرکزی، سالانه حداقل ۲۵۰ هزار تن بالاست تأمین خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ خط دوم معدن بالاست نانگرد در شهرستان آشتیان با حضور استاندار مرکزی به بهره برداری رسید.
خط دوم معدن بالاست نانگرد با حضور استاندار مرکزی، معاونین عمرانی و اقتصادی استانداری، فرماندار آشتیان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی افتتاح شد.
استاندار مرکزی گفت: با بهرهبرداری از این خط، سالانه حداقل ۲۵۰ هزار تن بالاست از معدن نانگرد برای محورهای جنوب، غرب و مرکز کشور تأمین خواهد شد، امری که موجب افزایش ایمنی، کاهش هزینهها، صرفهجویی در زمان و بهبود فرآیند تعمیر و نگهداری شبکه ریلی کشور میشود.
او افزود: اتصال مستقیم سایت معدن بالاست به شبکه ریلی، تأثیر چشمگیری در افزایش عملکرد تناژ حمل بار منطقه و رونق اقتصادی استان خواهد داشت؛ همچنین با این اتصال، بارگیری واگنها در سایت معدن بدون ایجاد اخلال در عملکرد ایستگاه نانگرد انجام میشود که گامی مؤثر در بهینهسازی فرآیند حملونقل ریلی به شمار میرود.
زندیه وکیلی با اشاره به آثار اقتصادی پروژه گفت: اجرای این طرح ضمن ایجاد اشتغال پایدار و درآمدزایی برای راهآهن و منطقه، زمینهساز توسعه صنعتی و افزایش سهم حملونقل ریلی در جابهجایی مواد معدنی کشور است.
معدن بالاست نانگرد در آشتیان بهعنوان بزرگترین معدن بالاست کشور، با ظرفیت بالای تولید، نقش کلیدی در تأمین مصالح پروژههای ملی از جمله راهسازی، خطوط ریلی، سدسازی، پلسازی و ساخت ابنیه ایفا میکند.