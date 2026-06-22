فراخوان‌های «برنامه ملی تکمیل زنجیره تولید بذرهای هیبریدی» و «برنامه توسعه تولید واکسن طیور و آبزیان» با هدف تقویت توان داخلی، کاهش وابستگی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در مراسم رونمایی از این فراخوان‌ها، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی گفت: تحولات سال‌های اخیر در جهان نشان داده است که تأمین پایدار غذا برای کشورها اهمیت راهبردی دارد و ایران نیز تلاش کرده با تقویت تولید داخلی، از امنیت غذایی خود صیانت کند.

وی افزود: حتی کوچک‌ترین وابستگی در حوزه‌های مهم تولید برای ما مسئله است و باید برای کاهش آن برنامه‌ریزی شود.

بر اساس این گزارش، برنامه ملی تکمیل زنجیره تولید بذرهای هیبریدی با هدف افزایش سهم تولید داخلی این بذرها تا ۵۰ درصد تا پایان برنامه هفتم پیشرفت اجرا می‌شود و برنامه توسعه تولید واکسن طیور و آبزیان نیز با هدف تقویت توان داخلی و کاهش وابستگی به واردات در حال اجراست