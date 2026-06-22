پخش زنده
امروز: -
همزمان با ایام ماه عزای حسینی و برای نظارت بر ذبح بهداشتی و شرعی دام در این ایام، بویژه تاسوعا و عاشورا ۳۴ گروه ثابت و ۲۸ گروه سیار دامپزشکی در استان کرمان فعالیت می کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ برای رعایت اوضاع بهداشتی و اجتماعی عزاداران و حفظ بهداشت عمومی و سلامت مصرف کنندگان ضمن اطلاعرسانی به هیئت امنای مساجد، تکایا و حسینیهها، کشتارگاههای دام در همه شهرستانها در این ایام فعالند و شهروندان میتوانند دامهای قربانی خود را به کشتارگاههای دام منتقل و تحت نظارتهای قبل و بعد از کشتار دامپزشکی دام خود را در آنجا ذبح کنند.
برخی بیماریهای مشترک بین انسان و دام در کمین سلامتی جامعه هستند که سهلانگاری در امور بهداشتی و به ویژه کشتار دام در منازل و معابر، احتمال بروز برخی از این بیماریها به ویژه بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو را افزایش میدهد.
: استفاده از وسایل حفاظت شخصی از جمله دستکش، ماسک، چکمه، عینک و... در هنگام ذبح دام ضروری میباشد و شهروندان حتما گوشت و جگر دام ذبح شده را قبل از مصرف به مدت ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری کنند.
از شهروندان خواسته شده برای پیشگیری از شیوع بیماریهای مشترک بین انسان و دام، دام مورد نیاز خود را فقط از مراکز مجاز مورد تایید دامپزشکی تهیه و در کشتارگاههای با نظارت دامپزشکی کشتار کنند و شماره تماس ۱۵۱۲ دامپزشکی آماده پاسخگویی به سوالات و گزارشهای مردمی است.