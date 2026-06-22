مزایده فروش شش محصول سواری و تجاری سبک بهمن‌موتور از روز شنبه ۶ تیر آغاز می‌شود و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه رسمی این شرکت در این فرآیند شرکت کنند.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، مزایده فروش ۶ محصول سواری و تجاری سبک بهمن‌موتور از روز شنبه ۶ تیر آغاز می‌شود و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه رسمی این شرکت به نشانی auction.bahman.ir در این فرآیند شرکت کنند.

بر اساس اطلاعیه رسمی منتشر شده، متقاضیان می‌توانند تا روز چهارشنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۵ جهت بازدید از خودرو‌ها و ثبت پیشنهادات خود اقدام کنند. ساعات در نظر گرفته شده برای بازدید ۸ تا ۱۳ و محل بازدید انبار خودرو‌های مزایده‌ای بهمن‌موتور واقع در تهران، کیلومتر ۱۷ بزرگراه شهید متوسلیان (بزرگراه فتح) تعیین شده است.

در این مرحله خودرو‌های مزدا۳، شوال ۶، اینرودز، ریسپکت ۲، فیدلیتی الیت و فیدلیتی پرستیژ عرضه می‌شوند. به منظور تسهیل فرآیند و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده، کلیه مراحل شرکت در مزایده تنها از طریق سامانه رسمی به نشانی auction.bahman.ir انجام می‌شود.

در این سامانه متقاضیان می‌توانند از قیمت پایه مطلع شوند و متناسب با آن قیمت پیشنهادی را اعلام و سپرده مدنظر را واریز کنند. همچنین در انتهای فرآیند واریز وجه از سوی برندگان مزایده از طریق همین سامانه انجام خواهد شد.

مشتریان از ساعت ۸ صبح روز شنبه ۶ تیر تا ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۱۰ تیر فرصت دارند ثبت قیمت و واریز وجه سپرده کنند.

هدف از برگزاری این مزایده، عرصه خودرو‌هایی است که به دلایل متفاوت در شبکه فروش عادی قرار نمی‌گیرند. این خودرو‌ها معمولاً با قیمت پایه‌ای پایین‌تر نسبت به بازار به مزایده گذاشته می‌شوند تا متقاضیان فرصت خرید با قیمت مناسب را پیدا کند.