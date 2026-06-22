به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، تیم ملی بانوان کاراته ایران در روزی درخشان با هدایت مربی کرمانشاهی خود پگاه زنگنه موفق شد سومین مدال طلای کاروان شهید مطیع دوست را در رقابت‌های قهرمانی آسیا به دست آورد.

بانوان ایران ابتدا در مسیر فینال، تیم‌های چین تایپه، ازبکستان و ویتنام را یکی پس از دیگری شکست دادند و با اقتدار راهی دیدار نهایی شدند.

در فینال نیز ملی‌پوشان کشورمان امروز برابر تیم ژاپن قرار گرفتند و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسیدند تا عنوان قهرمانی آسیا را از آن خود کنند.