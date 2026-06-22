معاون امور بین الملل قوه قضائیه از دادسرای تهران ویژه امور بین الملل بازدید و در جریان نحوه خدمت رسانی به مردم و مراجعان به این واحد قضائی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر سراج، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، دوشنبه یکم تیر، همزمان با آغاز گرامیداشت هفته قوه قضائیه از دادسرای امور بین الملل در تهران، بازدید کرد.

سراج ضمن بازدید از شعب این واحد قضائی، در گفت‌و‌گو با میر مصطفی سید اشرفی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور بین الملل و همکاران قضائی، در فعالیّت‌ها، برنامه‌های آتی و مشکلات این دادسرا قرار گرفت.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه در ادامه بر تسهیل و تسریع رسیدگی به پرونده‌های مهم در حوزه تروریسم و موضوع اتباع خارجی و ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد.

معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور بین الملل و همکاران قضائی نیز درباره تشکیل پرونده ترور شهدای جنگ ۱۲ روزه و رمضان گفت: بیش از ۲۰۰ پرونده درباره جنگ ۱۲ روزه و بیش از ۸۰ پرونده برای جنگ رمضان علیه جنایتکاران جنگی در این واحد قضائی تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

سراج همچنین هفته قوه قضائیه و متعاقب آن هفته حقوق بشر آمریکایی، فرصتی برای تبیین دستاورد‌های قوه قضائیه، تکریم جایگاه قضاوت و بازخوانی اندیشه‌ها و خدمات شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و همچنین افشای حقوق بشر آمریکایی برشمرد و گفت: جنایت‌های بیشمار آمریکا و ابعاد آن باید به صورت دقیق، مستند و مستمر برای افکار عمومی هم در داخل و هم در مجامع بین المللی بازگو شود.

دبیر ستاد حقوق بشر افزود: بیش از ۴۷ سال از پیروی انقلاب اسلامی می‌گذرد، آمریکا و اذنابش از هیچ جنایت و اقدام تروریستی علیه مقامات و مردم ایران فروگذار نکرد ه‌اند و اخیراً نیز در جنگ رمضان مرتکب کشتار صد‌ها نفر از کودکان بی‌دفاع در میناب و زنان و غیرنظامیان در کشورمان شدند، اما با وجود ترور‌ها و اقدامات تروریستی، جمهوری اسلامی ایران با صلابت و با قدرت در مقابل سلطه گران و زورگویان ایستاده است.