وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش ۳ برابری ذخایر خونی از دوران جنگ تا به حال خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دیدار با اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: در جنگ تحمیلی سوم سازماندهی برای ارائه خدمات، تامین دارو و تجهیزات پزشکی، تعیین بیمارستان معین برای خدمات جایگزین انجام شده بود و بیماران بیمارستان اندیمشک پس از ۲ ساعت کامل منتقل و ساماندهی شدند.

وی با اشاره با افزایش ذخایر خونی در دوران جنگ و پساجنگ بیان کرد: متوسط ذخیره خون ما ۴ روز در کشور است و در پایان اسفند در دوران جنگ متوسط ذخیره خون به ۹ روز رسید و حالا به ۱۲ روز رسیده و از متوسط جهانی بیشتر شده ایم.

ظفرقندی در ادامه به مستندسازی حملات دشمن به زیرساخت های بهداشتی درمانی و عنوان مسئله در مجماع بین المللی اشاره کرد و گفت: ما حملات به زیرساخت های درمانی و پزشکی را مستند کردیم و در جلسه سازمان جهانی بهداشت مستندات را ارائه کردیم و حاضران ما را تشویق کردند و پس از اظهارات در صحن جلسه، آقای تدروس دبیرکل سازمان جهانی بهداشت اعلام کردند که پیرامون این موضوع جلسه‌ای برگزار کنیم و در جلسه با آقای تدروس حمله به زیرساخت های درمانی با مستندات را ارائه کردیم.

ظفرقندی درباره تامین مواد اولیه دارویی و دارو در دوران جنگ و پس از آن اظهار کرد: از ابتدای جنگ واردات مواد اولیه دارویی با چالش مشکل مواجه شده بود و ۱۶ کارخانه دارویی ما در دوران جنگ آسیب دیده بود و بخشی از هزینه ها و مواد اولیه دارو از صنایع پتروشیمی تامین می شود و ما در تلاش هستیم تا مشکلات را حل کنیم و هیئتی به چین اعزام کردیم تا ریلگذاری تامین مواد اولیه دارویی را مطابق شرایط جنگی و جدید بازنگری کنیم.

وزیر بهداشت درباره پوشش هزینه های افزایش قیمت دارو بیان کرد: تغییرات نرخ ارز در تامین مواد جانبی در تولید دارو رخ داده است برای مثال مواد اولیه برای پلاستیک سرم تغییر کرده و دکتر پزشکیان هم پیگیر مسائل حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و پوشش بیمه ای هستند تا بار فشار بر مردم کم شود.

ظفرقندی ادامه داد: صندوق صعب العلاج یک سوم یا نیمی از نیازهای هزینه ای را تامین می‌کند، از طرفی برخی داروها در فهرست دارویی کشور نیست و برخی پزشکان داروی خارج از فهرست را تجویز می‌کنند به عنوان مثال داروی رمیکید نمونه خارجی چند برابر نمونه ایرانی قیمت دارد و ما قیمت داروی ایرانی را پوشش می دهیم و ما به التفاوت قیمت خارجی و ایرانی را بیمار باید از جیب پرداخت کند. در دهک های یک و ۲ و سه و روستاییان و عشایر بیمه رایگان است.

وزیر بهداشت درباره بدهی بیمه ها به مراکز درمانی و دارویی اظهار کرد: بیمه تامین اجتماعی از مطالبات سال ۱۴۰۴ حدود ۳۰ همت و بیمه سلامت ۶۰ همت در حوزه سلامت بدهکار هستند.

ظفرقندی درباره مسئله مطرح شده نمایندگان پیرامون بازگشت دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی در حال تحصیل در خارج کشور گفت: ما سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۶ هزار دانشجو از مسیر کنکور پذیرش کردیم و‌۴۵ هزار دانشجو برای بازگشت از خارج به داخل درخواست دارند و دانشگاه های ما ظرفیت پذیرش این دانشجویان را ندارند و به لحاظ عدالتی بازگشت این دانشجویان به کشور ممکن نیست و در صورت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تامین بودجه ممکن است.