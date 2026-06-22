به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ برای ساخت مجتمع تعمیرگاهی شهرداری کرمان با مساحت ۹۰۰۰ مترمربع ۵۰ میلیارد تومان هزینه شده و این طرح به یاد «شهید کاظم شهریاری» و با حضور فرمانده آماد و پشتیبانی جنوب‌شرق نزاجا افتتاح شد.

تویسرکانی شهردار کرمان در این مراسم اعلام کرد: با راه‌اندازی مجتمع تعمیرگاهی، زیرساخت بسیار خوبی فراهم شده و به‌زودی بازخورد آن را در زمینۀ کاهش هزینه‌های شهرداری خواهیم دید و برون‌سپاری در حوزه نیاز‌های تعمیرگاهی شهرداری لغو خواهد شد.

در این مراسم همچنین مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان بیان کرد: مجتمع تعمیرگاهی پیش از این در یک ملک قدیمی و متروکه قرار داشت و تصمیم گرفته شد مجتمع جدید در کنار سازمان ساخته شود تا خدمات بهتری ارائه شود.

در این مراسم از خانواده «شهید کاظم شهریاری» و همچنین چهار تن از نیرو‌های سازمان مدیریت پسماند شهرداری قدردانی شد.