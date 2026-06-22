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آیین بهرهبرداری از مجتمع تعمیرگاهی شهرداری کرمان در اجرای طرح توسعه شهری به یاد شهید کاظم شهریاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ برای ساخت مجتمع تعمیرگاهی شهرداری کرمان با مساحت ۹۰۰۰ مترمربع ۵۰ میلیارد تومان هزینه شده و این طرح به یاد «شهید کاظم شهریاری» و با حضور فرمانده آماد و پشتیبانی جنوبشرق نزاجا افتتاح شد.
تویسرکانی شهردار کرمان در این مراسم اعلام کرد: با راهاندازی مجتمع تعمیرگاهی، زیرساخت بسیار خوبی فراهم شده و بهزودی بازخورد آن را در زمینۀ کاهش هزینههای شهرداری خواهیم دید و برونسپاری در حوزه نیازهای تعمیرگاهی شهرداری لغو خواهد شد.
در این مراسم همچنین مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان بیان کرد: مجتمع تعمیرگاهی پیش از این در یک ملک قدیمی و متروکه قرار داشت و تصمیم گرفته شد مجتمع جدید در کنار سازمان ساخته شود تا خدمات بهتری ارائه شود.
در این مراسم از خانواده «شهید کاظم شهریاری» و همچنین چهار تن از نیروهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری قدردانی شد.