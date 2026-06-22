پیام نماینده ولیفقیه در لرستان به مناسبت روز تبلیغ و اطلاعرسانی دینی
نماینده ولی فقیه در استان لرستان در پیامی روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی را گرامی داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
حجت الاسلام والمسلمین سیداحمدرضا شاهرخی نماینده ولیفقیه در استان لرستان به مناسبت اول تیرماه روز تبلیغ و اطلاعرسانی دینی پیامی صادر کرد.
متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اول تیرماه، سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرصتی ارزشمند برای تبیین جایگاه خطیر تبلیغ دینی و نقش مؤثر مبلغان، روحانیون، فعالان فرهنگی و رسانهای در نشر معارف ناب اسلامی و تقویت باورهای دینی در جامعه است.
تبلیغ دین، رسالتی الهی و استمرار مسیر نورانی انبیای الهی و اهلبیت علیهمالسلام است که در هر عصر و زمان، با روشها و ابزارهای متناسب، وظیفه هدایت فکری و معنوی جامعه را بر عهده داشته است.
امروز در شرایطی که دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای و جنگ شناختی درصدد تضعیف اعتقادات دینی و هویت اسلامی نسل جوان هستند، نقش مبلغان دینی، صاحبان قلم، رسانه و فعالان فرهنگی در جهاد تبیین با تاکید امام شهید رضوان الله تعالی علیه و حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای مقام معظم رهبری، بیش از پیش اهمیت یافته است.
قطعا سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه ، سازمان اوقاف ، مراکز و موسسات دینی ، مذهبی ، فرهنگی و هنری ، مساجد و حسینیه ها ، هیئات مذهبی و مواکب حسینی، کانونهای فرهنگی، ائمه جمعه و جماعات، اساتید حوزه و دانشگاه و مجموعههای مردمی فرهنگی ، مداحان خصوصا نسل جوان تربیت یافته، در پاسداری از ارزشهای اسلامی و انقلابی و ترویج فرهنگ قرآن و عترت، نقشآفرین و اثرگذار بودهاند.
اینجانب ضمن گرامیداشت روز تبلیغ و اطلاعرسانی دینی، از تلاشهای همه مبلغان، فعالان عرصه فرهنگی، رسانهای و دینی استان لرستان تقدیر و تشکر مینمایم و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون همگان را در مسیر خدمت به اسلام، قرآن و اهلبیت علیهمالسلام درخواست میکنم.