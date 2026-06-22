به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت الاسلام والمسلمین سیداحمدرضا شاهرخی نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان به مناسبت اول تیرماه روز تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی پیامی صادر کرد.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اول تیرماه، سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرصتی ارزشمند برای تبیین جایگاه خطیر تبلیغ دینی و نقش مؤثر مبلغان، روحانیون، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای در نشر معارف ناب اسلامی و تقویت باورهای دینی در جامعه است.

تبلیغ دین، رسالتی الهی و استمرار مسیر نورانی انبیای الهی و اهل‌بیت علیهم‌السلام است که در هر عصر و زمان، با روش‌ها و ابزارهای متناسب، وظیفه هدایت فکری و معنوی جامعه را بر عهده داشته است.

امروز در شرایطی که دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و جنگ شناختی درصدد تضعیف اعتقادات دینی و هویت اسلامی نسل جوان هستند، نقش مبلغان دینی، صاحبان قلم، رسانه و فعالان فرهنگی در جهاد تبیین با تاکید امام شهید رضوان الله تعالی علیه و حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای مقام معظم رهبری، بیش از پیش اهمیت یافته است.

قطعا سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه ، سازمان اوقاف ، مراکز و موسسات دینی ، مذهبی ، فرهنگی و هنری ، مساجد و حسینیه ها ، هیئات مذهبی و مواکب حسینی، کانون‌های فرهنگی، ائمه جمعه و جماعات، اساتید حوزه و دانشگاه و مجموعه‌های مردمی فرهنگی ، مداحان خصوصا نسل جوان تربیت یافته، در پاسداری از ارزش‌های اسلامی و انقلابی و ترویج فرهنگ قرآن و عترت، نقش‌آفرین و اثرگذار بوده‌اند.

اینجانب ضمن گرامیداشت روز تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی، از تلاش‌های همه مبلغان، فعالان عرصه فرهنگی، رسانه‌ای و دینی استان لرستان تقدیر و تشکر می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون همگان را در مسیر خدمت به اسلام، قرآن و اهل‌بیت علیهم‌السلام درخواست می‌کنم.