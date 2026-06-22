به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیین رهاسازی ۶۰۰ هزار قطعه بچه ماهی استخوانی از گونه سوف با حضور معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران و مدیرکل شیلات گیلان در رودخانه منتهی به دریای خزرِ خشکرود رودسر برگزار شد.

معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران در این مراسم، از برنامه ریزی برای رهاسازی بیش از ۴۰۰ میلیون قطعه بچه ماهی در آب‌های کشور خبر داد و گفت: سهم گیلان از این میزان، ۱۰۰ میلیون قطعه از ۱۵ گونه مختلف است.

مهدی شکوری در این آیین، با اشاره به اهمیت بازسازی ذخایر آبزیان، افزود: سالانه بیش از ۳۵۰ میلیون قطعه بچه ماهی از ۲۰ گونه بومی در آب‌های شمال، جنوب و عرصه‌های آبی داخلی رهاسازی می‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به تهدیدات زیست محیطی، خشک شدن رودخانه‌های مهاجرتی، صید بی رویه ماهی و ضرورت تداوم صید تجاری، بخش عمده‌ای از تولید و رهاسازی بچه ماهیان به دریای خزر اختصاص دارد.

معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران در ادامه گفت: سازمان شیلات ایران ۱۳ مرکز تکثیر برای بازسازی ذخایر آبزیان در استان‌های مختلف کشور دارد که قدمت فعالیت برخی از آن‌ها به بیش از ۵۰ سال می‌رسد، اما رشد چشمگیر تولید و افزایش فعالیت این مراکز مربوط به دهه اخیر است.

علی اصغر دادش پور، مدیرکل شیلات گیلان هم در این مراسم، بازسازی ذخایر آبزیان دریای خزر را یکی از اولویت‌های اساسی این اداره کل دانست و گفت: در مراکز بازسازی ذخایر گیلان، بیش از ۱۵ گونه آبزی تولید و تکثیر می‌شود.

وی افزود: ۳۰ پره صیادی هم با ساخت استخر‌هایی در مجاورت محل صید، در این فرآیند مشارکت فعال دارند.

علی اصغر دادش پور با اشاره به آغاز مرحله جدید رهاسازی بچه ماهیان، گفت: رهاسازی بچه ماهیان از گونه «سوف» که به وزن استاندارد رسیده‌اند و همچنین بچه ماهیان خاویاری از روز‌های گذشته آغاز شده است و از امروز هم بچه ماهیان استخوانی از جمله ماهی سفید در آب‌های منتهی به دریای خزر در استان رهاسازی شده‌اند و این روند تا پایان مرداد ادامه دارد.

مدیرکل شیلات گیلان، این اقدام را گامی مؤثر برای تقویت منابع آبزیان دریای خزر، بازگشت آن‌ها به سفره‌های مردم و رونق چرخه اقتصادی استان و کشور دانست و تأکید کرد: پیش بینی می‌شود امسال، بیش از ۱۰۰ میلیون قطعه بچه ماهی از گونه‌های مختلف در دریای خزر رهاسازی شود.