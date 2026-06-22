مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در بازدید از نمایشگاه مشاغل خانگی شهرستان رباط کریم گفت: این نمایشگاه دومین نمایشگاه مشاغل خانگی در استان تهران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهزاد سام دلیری بااشاره به وجود ۴۰ غرفه از محصولات بانوان گفت: پس از رباط کریم این نمایشگاه در سایرشهرستانهای استان هم دایر خواهد شد.

وی گفت: با تشکیل کمیته های ویژه ای در شهرستانها، صاحبان مشاغل خانگی برای دریافت تسهیلات مالی به بانک های عامل معرفی می شوند.

نمایشگاه مشاغل خانگی رباط کریم همه روزه تا ششم تیر، از ساعت ۱۶ تا ۲۱ واقع در خیابان مصلا پذیرای شهروندان است.



