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رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: با حرکت از استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی و استقرار نسل سوم استانداردها، زمینه تسهیل تجارت، بهبود فرآیند تولید و توسعه اقتصادی کشور فراهم میشود.
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به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما فرزانه انصاری بر ضرورت جایگزینی استانداردهای اجباری با مقررات فنی تأکید کرد و گفت: این رویکرد در راستای تسهیل تجارت، ارتقای کیفیت و ایمنی محصولات و توسعه اقتصادی کشور دنبال میشود.
وی ادامه داد: برای بهبود فرآیند تولید و توسعه تجارت، باید نسل جدید استانداردهای جهانی مبتنی بر مقررات فنی جایگزین استانداردهای اجباری شود.
وی گفتمانسازی این تحول را ضروری دانست و افزود: تحقق این هدف نیازمند همکاری تولیدکنندگان، انجمنها و تشکلها و همچنین افزایش آگاهی عمومی است.
انصاری تقویت تعامل با دستگاههای اجرایی، استقرار نظام جامع مقررات فنی، ارتقای کیفیت و ایمنی کالاها و خدمات، توسعه نظام تأیید صلاحیت و اندازهشناسی، همسویی استانداردهای ملی با استانداردهای بینالمللی و نقشآفرینی بیشتر بخش خصوصی را از مهمترین راهبردهای سند جامع استاندارد برشمرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تأکید کرد: برنامههای سال جاری معاونتها، دفاتر و مراکز تابعه باید منطبق با سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت کشور تدوین و اجرا شود.
وی همچنین بر اجرای بهموقع تکالیف ابلاغی و بهروزرسانی مأموریتهای سازمان متناسب با برنامههای تحولی تأکید کرد.
در حاشیه نشست رییس سازمان استاندارد معاونان این سازمان برنامه عملیاتی سازمان در سال ۱۴۰۵، ارائه خدمات دستگاههای اجرایی از طریق سکوهای بومی، زمان اجرای اجباری استانداردهای تجدیدنظرشده تأیید نوع خودرو و نیروی محرکه و همچنین تعیین نشان برای مرکز اندازهشناسی مورد بررسی قرار گرفت.