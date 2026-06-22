به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گلستان رییس کل دادگستری استان امروز در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه جزئیات دیگری از پرونده موسسه مالی نور را بازگو کرد.

آسیابی گفت : نود و هفت نفر در جریان رسیدگی به این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند و برای بررسی این پرونده هشتاد و چهار جلسه دادرسی در دادگاه های گلستان برگزار شد.

او افزود : پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در استان گلستان، یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی و پولشویی کشور است که با عناوین مجرمانه تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی سازمان‌یافته، عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع، رسیدگی شد.

آسیابی ادامه داد : متهمان اصلی این پرونده با استفاده از شبکه‌ای از شرکت‌ها و افراد وابسته، حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال از منابع مؤسسه مالی و اعتباری نور را تحصیل کرده و از طریق سرمایه‌گذاری در املاک، شرکت‌ها، خودرو‌های لوکس و سایر دارایی‌ها اقدام به پولشویی کرده و موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده‌اند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت : در راستای رویکرد رئیس قوه قضائیه مبنی بر بازدید‌ها و سرکشی‌های مستمر از مراجع و مراکز قضایی، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ و در جریان دومین سفر خود به استان گلستان، با رعایت موازین قانونی در دادگاه رسیدگی به پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گرگان حضور یافت و این پرونده مورد پیگیری ویژه رئیس دستگاه قضایی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در این پرونده ۲۱۶ جلدی و ۵۱ هزار برگی، ۹۷ متهم تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند که رسیدگی به آن منجر به صدور دادنامه‌ای ۱۲۲ صفحه‌ای شد.

حیدر آسیابی افزود: بر اساس رأی دادگاه، هر یک از متهمان ردیف اول و دوم که نقش سردستگی در ارتکاب جرائم را بر عهده داشته‌اند، به ۲۰ سال حبس محکوم شده‌اند و ۷ متهم دیگر نیز به حبس‌های بین ۴ تا ۵ سال محکوم شده‌اند.

رئیس کل دادگستری گلستان تصریح کرد: بر اساس حکم دادگاه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول محکومان، شرکت‌های وابسته و اموالی که به نام اعضای خانواده آنان (همسر، فرزندان و ایادی) ثبت شده است، به عنوان عواید ناشی از جرم باید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی تصفیه مؤسسه نور و تعاونی کارسازان آینده مسترد شود.

آسیابی افزود: بر اساس رأی دادگاه، چنانچه بخشی از اموال تلف شده یا به اشخاص دیگری منتقل شده باشد، معادل قیمت روز آن از محکومان اخذ خواهد شد.

وی ادامه داد: اموال شناسایی و توقیف‌شده در این پرونده شامل حدود ۱۰۰ پلاک ثبتی تجاری و مسکونی، چندین کارخانه، ۱۸ شرکت، ۲ واحد مرغداری، بیش از ۳۰ قطعه زمین کشاورزی به مساحت تقریبی ۲۰۰ هکتار، بیش از ۱۱۵ دستگاه خودرو شامل خودرو‌های لوکس BMW، لکسوس، هیوندای سانتافه، پورشه و تویوتا لندکروزر، همچنین وسایل نقلیه سنگین از جمله ده‌ها کامیون، نیمه‌یدک، میکسر بتن، لودر و تراکتور، نزدیک به ۱۰۰ میلیون سهم بورسی و ۳۵ کیلوگرم شمش طلا است که در مرحله تحقیقات مقدماتی و در چندین استان کشور توقیف شده‌اند.