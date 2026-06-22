به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ در برنامه گفتگوی ویژه شبکه استانی کرمان درباره مطالبات گندمکاران اعلام شد: ۴۵ درصد پرداخت خرید تضمینی انجام شده، اما افزایش خرید تضمینی گندم از ۲۰ هزار تومان به ۴۹۵۰۰ تومان هنوز پرداخت نشده است

آقای کریم قاسمی سرپرست جهاد کشاورزی استان گفت پرداخت‌ها به هفته انجام می‌شود

از مهمترین مشکلات خرماداران استان هم متوقف شدن صادرات خرما به علت اوضاع جنگی است؛ خرما از محصولاتی است که بیش از ۸۰ درصدتولید صادر می‌شود و بیش از ۶۵ هزار تن خرما در سردخانه‌ها مانده و در حالی که برداشت امسال به زودی آغاز می‌شود

خسروی معاون بازرگانی خارجی سازمان صمت استان هم گفت: قرار شده با پیگیری‌های انجام شده خودرو سازان بم برای واردات قطعات خودرو خرما را خریداری و انتقال کالا یعنی واردات صادرات انجام دهند که با این روند مشکلات خرماداران هم برطرف می‌شود.