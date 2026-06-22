وزیر دادگستری دوشنبه اول تیر ۱۴۰۵ میزبان رئیس، نایب رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری عصر دوشنبه اول تیرماه ۱۴۰۵ میزبان رییس، نایب رییس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بود.

وزیر دادگستری در ابتدای این نشست ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام را تسلیت گفت و با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای جنگ تحمیلی سوم، به فرارسیدن هفته قوه قضاییه اشاره و به مقام شامخ شهید مظلوم دکتر بهشتی و شهدای دستگاه قضایی ادای احترام کرد.

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود به حماسه نیرو‌های نظامی، مردم، دولت و دستگاه دیپلماسی کشور در جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: عنایت الهی در این جنگ سبب شد تا نیرو‌های نظامی کشور علیرغم غیرقابل مقایسه بودن تجهیزات نظامی و ادوات جنگی، با برخورداری از عزم و ایمان راسخ و با جانفشانی و ایمان قلبی دشمن تا بن دندان مسلح را به عقب برانند.

وی به ایستادگی و حماسه ماندگار مردم در تجمعات خیابانی اشاره کرد و گفت: حضور پیوسته و اثرگذار مردم در خیابان و حفظ این میدان باعث شد دشمن به این حقیقت پی ببرد که نظام اسلامی دارای پشتوانه قدرتمند و پایدار مردمی است و این مردم پای نظام و کشور خود ایستاده‌اند.

وزیر دادگستری به عرصه خدمت در جنگ ۴۰ روزه اشاره کرد و افزود: دولت علیرغم همه مشکلات اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه با تمام قدرت به صحنه آمد و در شرایط بسیار سخت جنگی بازار را به خوبی مدیریت کرد و تمام توان خود را به کار گرفت تا مایحتاج عمومی مردم به موقع و به میزان کافی تامین و در دسترس قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: دستگاه دیپلماسی به عنوان عرصه مهم دیگری بود که با درایت و تجربه کافی به صحنه آمد تا در حین و پس از جنگ حقوق ملت ایران را در عرصه جهانی و در مواجهه با متجاوزان تثبیت نماید.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار و قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: دغدغه نمایندگان مجلس در خصوص وضعیت اقتصادی و شرایط بازار بسیار مهم و راهگشاست، بخشی از گرانی‌ها مربوط به شرایط کلی کشور و ناشی از تحریم‌ها و تبعات جنگ است، اما بخشی از آن نیز ناشی از تخلف است که باید با ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی با این موضوع برخورد شود.

در این نشست، علی فرهادی معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی نیز با ارایه گزارشی از فعالیت‌های این سازمان در جنگ تحمیلی سوم، بر برخورد قاطع با متخلفان حوزه بازار تاکید و از نمایندگان مجلس خواست تا این سازمان را در حوزه مدیریت بازار و رسیدگی به شکایات یاری کنند.

"عسکری" رییس کمیسیون، "عباسی" نایب رییس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز در این نشست به بیان دیدگاه‌ها، مطالبات و چالش‌های موجود در حوزه کشاورزی، منابع آبی و موضوع منابع طبیعی پرداختند.