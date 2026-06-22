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مرکز نیکوکاری یاوران امیرالمؤمنین (ع) همزمان با ماه محرم، مبلغ ۷۲ میلیون تومان را به نیت ۷۲ تن از شهدای دشت کربلا برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، مرجان سلطان کوچکی مدیر مرکز نیکوکاری یاوران امیرالمؤمنین (ع) با حضور در ستاد دیه استان یزد، مبلغ ۷۲ میلیون تومان را در راستای مشارکت در پویش «نذر حسینی با شعار هر هیئت آزادی یک زندانی» برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کرد.
وی با اشاره به فعالیتهای این مرکز در قالب طرح «نجات یک زندگی» اظهار داشت: ماه محرم فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایثار، همدلی و دستگیری از نیازمندان است و بر همین اساس اعضا و خیرین این مرکز تصمیم گرفتند به تأسی از ۷۲ شهید والامقام دشت کربلا، مبلغ ۷۲ میلیون تومان را برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اختصاص دهند تا گامی در مسیر بازگشت آنان به آغوش خانوادههایشان برداشته شود.
مدیر مرکز نیکوکاری یاوران امیرالمؤمنین (ع) افزود: امیدواریم این اقدام خیرخواهانه زمینهساز مشارکت بیشتر هیئتهای مذهبی و عاشقان اهلبیت (ع) در پویش «هر هیئت آزادی یک زندانی» شده و شاهد آزادی هرچه بیشتر زندانیان جرائم غیرعمد در این ایام معنوی باشیم.
گفتنی است مرکز نیکوکاری یاوران امیرالمؤمنین (ع) از سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرده و در زمینههای تهیه جهیزیه، توزیع بستههای معیشتی، تهیه لوازمالتحریر، قربانی و توزیع گوشت میان نیازمندان و سایر امور خیرخواهانه فعالیت داشته و تاکنون در مناسبتهای مختلف با اهدای کمکهای نقدی در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مشارکت کرده است.