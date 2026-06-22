به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای فارس گفت: ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک برق در فارس و بوشهر از خدمات این شرکت استفاده می‌کنند که اگر هرکدام یک لامپ ۶۰ وات، کمتر روشن کنند، می‌توان چرخ‌های ۶ کارخانه را به حرکت درمی آورد.

نواب قائدی با بیان این که پویش ۲۵ درجه برای وسایل سرمایشی با ابتکار رئیس جمهور اجرا شده است، افزود: مردم با قرار دادن دمای خانه روی این درجه، می‌توانند به کاهش مصرف برق کمک کنند.

وی با بیان این که مصرف بهینه برق سبب بهره مندی همه مشترکان از این انرژی می‌شود افزود: در فصل گرما ساعت‌های ۱۲ تا ۱۵ و ۱۹ تا ۲۲، اوج مصرف برق است که مردم تلاش کنند در این ساعات از وسایل پرمصرف استفاده نکنند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس گفت: با استفاده از کنتور‌های هوشمند، مشترکان پرمصرف، مشخص و به آن‌ها اخطار داده می‌شود و در صورت تکرار، اشتراک برق آن‌ها قطع خواهد شد.