به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی نخستین اردوی آماده‌سازی این تیم که از ۳۱ خردادماه آغاز شده است و تا ۵ تیرماه در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود حضور دارند . ، فاطمه عباسی و سارینا زارع در

این اردو در راستای آماده‌سازی تیم ملی فوتسال دختران جوان برای حضور در مسابقات المپیک جوانان برنامه‌ریزی شده است.

این رقابت‌ها آبان‌ماه سال جاری به میزبانی کشور سنگال برگزار خواهد شد و تیم‌های برتر جهان در رده سنی جوانان به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

بر اساس قرعه‌کشی انجام‌شده، تیم ملی فوتسال دختران جوان ایران در گروه B این مسابقات با تیم‌های ایتالیا، کامرون و کاستاریکا هم‌گروه شده است و ملی‌پوشان کشورمان برای صعود از این گروه و کسب نتایج مطلوب، برنامه آماده‌سازی فشرده‌ای را در پیش دارند.