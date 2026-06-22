به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری رسمی عراق اعلام کرد بنا به دستور مصطفی سند، وزیر ارتباطات عراق، شرکت سوپرسل، خدمات اینترنت رایگان را در مسیر حله ـ کربلای معلی برای خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در طول مراسم زیارت اربعین و نیز سالروز رحلت حضرت محمد مصطفی (ص) فراهم خواهد کرد.

هدف از برقراری خدمات اینترنت رایگان، تسهیل ارتباطاتی برای زائران و تامین پوشش اینترنت باثبات در خلال دوره زیارت اعلام شده است.

گفتنی است؛ منطقه حله که تا کربلای معلی ۴۵ کیلومتر فاصله دارد، از جمله مناطق مسیر پیاده روی عشاق الحسین (ع) از نجف اشرف تا کربلای معلی است.