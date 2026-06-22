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نماینده ولی فقیه در گلستان در دیدار با مدیرکل و مسئولان دادگستری گلستان گفت: امروز دنیا به مکتب و قیام عاشورا نیاز دارد و امام حسین کشتی نجات برای تمام زمانهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گلستان آیت الله نورمفیدی در این دیدار که به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضاییه برگزار شد افزود: امروز دنیا به مکتب عاشورا نیاز دارد و باید بخوبی به ویژه برای دنیای غرب معرفی شود تا دنیا به سعادت و بالندگی برسد.
آیت الله نورمفیدی با بیان اینکه تمام دغدغه امام حسین وصال به حق و جلوگیری از ظلم بود تاکید کرد: وظیفه قوه قضاییه هم همین است که از حق حمایت کند و جلوی ظلم را بگیرد.
حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان هم در این دیدار گفت: تحول در قوه قضاییه از زمان رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی آغاز شد و تا امروز ادامه دارد.