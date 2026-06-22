نماینده ولی فقیه در گلستان در دیدار با مدیرکل و مسئولان دادگستری گلستان گفت: امروز دنیا به مکتب و قیام عاشورا نیاز دارد و امام حسین کشتی نجات برای تمام زمانهاست.

نماینده ولی فقیه در گلستان : امروز دنیا برای رسیدن به سعادت به مکتب عاشورا نیاز دارد

نماینده ولی فقیه در گلستان : امروز دنیا برای رسیدن به سعادت به مکتب عاشورا نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گلستان آیت الله نورمفیدی در این دیدار که به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضاییه برگزار شد افزود: امروز دنیا به مکتب عاشورا نیاز دارد و باید بخوبی به ویژه برای دنیای غرب معرفی شود تا دنیا به سعادت و بالندگی برسد.

آیت الله نورمفیدی با بیان اینکه تمام دغدغه امام حسین وصال به حق و جلوگیری از ظلم بود تاکید کرد: وظیفه قوه قضاییه هم همین است که از حق حمایت کند و جلوی ظلم را بگیرد.

حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان هم در این دیدار گفت: تحول در قوه قضاییه از زمان رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی آغاز شد و تا امروز ادامه دارد.