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نشست ستاد مراسم وداع و تشییع پیکر قائد شهید امت، در وزارت ورزش و جوانان و با حضور احمد دنیامالی برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نشست ستاد مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و معاونین وزارتخانه برگزار شد.
در این نشست دنیامالی با تأکید بر برگزاری هر چه باشکوهتر این مراسم با همراهی همه اهالی ورزش و جوانان و فدراسیونها و قهرمانان ورزشی، گفت: مسئولیت اصلی این مراسم برعهده استانداری و شهرداری تهران و استانهای میزبان پیکر مطهر است و ما بهعنوان دستگاهای اجرایی در برپایی موکب و خدماتدهی به شرکتکنندگان باید پیشبینی خاصی انجام دهیم و در بحث اقامت آنهایی که خودشان را به تهران میرسانند بتوانیم با کمک همه فدراسیونها و اداره کل استان تهران خدماتدهی داشته باشیم.
وی افزود: تأکید میکنم باید وظیفه سازمانی و دلی خود را در این مراسم خوب انجام دهیم. از فدراسیونهای کشتی، فوتبال و پهلوانی انتظار ویژه دارم که پیشرو همه باشند. از باشگاههای پرسپولیس و استقلال هم انتظار داریم که حضور پررنگ داشته باشند. بدون شک قدردانی از کسی که عمرش را در راه عزت این سرزمین گذاشت، برای همه ما برکت خواهد آورد.
در ادامه این نشست وظایف هر معاونت و مدیران ستادی و استانی شرح داده شد و مدیران کل استان تهران، قم و خراسان رضوی برنامههای خود را در قالب وظایف محوله شرح دادند. همچنین پیشنهاد شد که هر یک از معاونین وزیر برای مراسم وداع و تشییع در استانهای میزبان پیکر رهبر شهید به جهت هماهنگی لازم حضور داشته باشند.
در این نشست اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای، نظری معاون مجلس و حقوقی و امور استانها، حجتالاسلام حسنخانی معاون توسعه ورزش همگانی و امور فرهنگی، چراغی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، ثابتقدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، ایمانینژاد رئیس مرکز حراست، باران چشمه رئیس فدراسیون زورخانهای و کشتی پهلوانی، نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، طباطبایی مدیرکل امور فرهنگی، نمایندگان فدراسیونهای کشتی و فوتبال و مدیران کل استانهای تهران، قم و خراسان رضوی حضور داشتند.