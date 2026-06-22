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استاندار کرمان از فرمانداران خواست اقدامات لازم برای اختصاص ۱۰ درصد اعتبارات تملک دارایی شهرستانها به آموزش و پرورش را فراهم کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛رئیس شورای آموزش و پرورش استان در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای آموزشی، براختصاص حداقل ۱۰ درصد اعتبارات تملک دارایی شهرستانها به حوزه آموزش و پرورش تاکید کرد.
محمدعلی طالبی با اشاره به سهم پایین برخی شهرستانها در اختصاص اعتبارات عمرانی به آموزش و پرورش افزود: متأسفانه در برخی شهرستانها، به ویژه مناطقی که با محرومیتهای بیشتری مواجه هستند، سهم بسیار ناچیزی برای پروژههای آموزشی در نظر گرفته شده است.
حجتالاسلام و المسلمین علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان هم در این جلسه بر پیگیری و تعیین تکلیف بدهی برخی مدارس به موقوفات تاکید کرد.
حسنپور نماینده مردم شهرستانهای کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی هم بر ضرورت مدیریت منابع، افزایش بهرهوری با بهرهگیری از امکانات موجود و پرهیز از هزینههای غیرضروری تاکید کرد.
در این جلسه فرح بخش مدیرکل آموزش و پرورش استان هم از افزایش درآمدهای اختصاصی آموزش و پرورش استان کرمان با تکیه بر بهرهوری و توسعه منابع پایدار خبر داد.