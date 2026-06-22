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همه اهالی روستای بهشت آباد شهرستان درهشهر ایلام، به رسم یک سنت دیرینه در پخت نذری امام حسین (ع) سهیم میشوند؛ سفرههایی که بوی بهشت میدهند و عشق...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مردم روستای بهشت آباد درهشهر هرساله و در ایام محرم با اطعامی بهشتی بر سر سفرههایشان، تمام اهالی به ویژه نیازمندان را میهمان میکنند؛ مردمی که بیشترشان، هم میزبانند و هم ميهمان؛ آنها در ایام محرم با سیاه پوش کردن سردر خانههای خود، علَم عشق به حسین را برافراشته نگاه میدارند.
در خیمههای عزای امام حسین (ع) زن و مرد و پیر و جوان؛ به عزاداری و سینهزنی میپردازند و هر کس به سهم خود، چراغ یاد سرور و سالار شهیدان را روشن نگاه میدارد.