همه اهالی روستای بهشت آباد شهرستان دره‌شهر ایلام، به رسم یک سنت دیرینه در پخت نذری امام حسین (ع) سهیم می‌شوند؛ سفره‌هایی که بوی بهشت می‌دهند و عشق...

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مردم روستای بهشت آباد دره‌شهر هرساله و در ایام محرم با اطعامی بهشتی بر سر سفره‌هایشان، تمام اهالی به ویژه نیازمندان را میهمان می‌کنند؛ مردمی که بیشترشان، هم میزبانند و هم ميهمان؛ آن‌ها در ایام محرم با سیاه پوش کردن سردر خانه‌های خود، علَم عشق به حسین را برافراشته نگاه می‌دارند.

در خیمه‌های عزای امام حسین (ع) زن و مرد و پیر و جوان؛ به عزاداری و سینه‌زنی می‌پردازند و هر کس به سهم خود، چراغ یاد سرور و سالار شهیدان را روشن نگاه می‌دارد.