ارتقای بهره وری در آب و برق و گاز کرمان با استفاده درست از انرژی

ارتقای بهره وری در آب و برق و گاز کرمان با استفاده درست از انرژی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت :برای ارتقای بهره وری در آب و برق و گاز چاره‌ای جز استفاده درست از انرژی نیست.

سالاری با اشاره به پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه انرژی گفت فقط در شهر کرمان بیش از ۱۷۰هزار کولر آبی قدیمی وجود دارد که در صورت جایگزینی با کولر‌های جدید پلیمری حدود پنجاه درصد در مصرف برق و یک سوم در آب صرفه جویی می‌شود

درکارگروه بهره‌وری انرژی استان کرمان با محور مدیریت مصرف انرژی برگزار و در آن بر ضرورت جایگزینی کولر‌های آبی فرسوده با تجهیزات کم‌مصرف به‌منظور کاهش مصرف برق و آب و جلوگیری از خاموشی‌های تابستانی تأکید شد.