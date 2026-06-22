مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان درباره افزایش خطر آتش‌سوزی در مراتع استان به علت خشک شدن پوشش گیاهی، هشدار داد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛غلامرضا نژادخالقی در نشست ستاد مدیریت بحران استان کرمان: با هشدار درباره افزایش خطر آتش‌سوزی در مراتع استان به علت خشک شدن پوشش گیاهی، از اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با حریق و مدیریت سیلاب‌های موسمی جنوب استان خبر داد.

وی افزود:بارندگی‌های مناسب پارسال باعث افزایش چشمگیر پوشش گیاهی در مراتع استان شده ، اما با آغاز فصل گرما و خشک شدن این پوشش، احتمال وقوع آتش‌سوزی به‌طور محسوسی افزایش یافته است

بگفته مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان همه تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه لازم برای کاهش خطر حریق و افزایش آمادگی دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار گرفته است.

نژادخالقی ادامه داد:بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، اواخر مردادبارندگی‌های موسمی مناسبی در جنوب کرمان رخ خواهد داد و به همین منظور برنامه‌ریزی‌های لازم برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از سیلاب انجام شده است.

در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان، بر تجهیز دهیاری‌ها به امکانات اطفای حریق، توجه به هشدارهای هواشناسی و برنامه‌ریزی برای کاهش آسیب‌های ناشی از ریزگردها تاکید شد.