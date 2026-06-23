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جانفدایان دیار کریمان در تجمعات شبانه همچنان با محکومیت استکبار جهانی بر حمایت از نظام اسلامی وجبهه مقاومت تاکید میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، قشرهای مختلف مردم ولایتمدار و انقلابی دیار مقاومت در استمرار حرکتهای خودجوش مردمی، با حضور در خیابان جمهوری اسلامی و برپایی خیمه عزای حضرت اباعبدالله الحسین(علیهالسلام)، بار دیگر عزم راسخ خود را برای تداوم مسیر حقطلبی به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این تجمع با تأکید بر پیوند ناگسستنی عاشورا و مبارزه با ظلم ،خونخواهی رهبر شهید، بیعت با رهبر سوم انقلاب اسلامی، حمایت قاطع از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و پشتیبانی از جبهه مقاومت را اهداف اصلی خود در این حضور حماسی اعلام می کنند.
در این مراسم، فضای معنوی حاکم بر خیابان ها با طنین شعارهای ضد استکباری همراه شد و مردم با سردادن فریادهای کوبنده اللهاکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، خشم و انزجار عمیق خود را به جنایات ددمنشانه و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی ابراز می کنند.