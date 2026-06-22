سرمربی برزیلی پرسپولیس با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود، به مدیران باشگاه کنایه معناداری زد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اوسمار ویرا سرمربی برزیلی تیم فوتبال پرسپولیس، مطلبی معنادار در صفحه شخصی خود منتشر کرد که به نظر می‌رسد مخاطب او مدیران باشگاه پرسپولیس هستند.

مدیرانی که گویا در روز‌های اخیر با دراگان اسکوچیچ برای جانشینی اوسمار ویرا مذاکره کرده‌اند.

وی نوشت: خدا همیشه نیکوست. متعهد بودن، حرفه‌ای بودن، مهربان بودن با دیگران و قابل اعتماد بودن، یک انتخاب نیست بلکه نشانه و بیانگر شخصیت انسان است.