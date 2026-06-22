مرکز ترک اعتیاد و نگهداری بانوان معتاد متجاهر در زابل آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علی ولایتی پورمعاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان زابل گفت: این مرکز نگهداری و ساماندهی بانوان معتاد متجاهر با ظرفیت ۷۵ نفر آغاز بکار کرد.

وی افزود: این اقدام در کنار راه‌اندازی مراکز مشابه دولتی تحت ماده شانزده برای مردان، گامی مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی و مقابله با معضل اعتیاد در منطقه به شمار می‌رود.

گفتنی است: با ایجاد تفاهم نامه و هماهنگی‌های بعمل آمده، در این مرکز پس از اتمام هر دوره سه ماهه پاکسازی و سم زدایی افراد، بانوان با توجه به علاقه در رشته‌های فنی و حرفه‌ای آموزش‌های مربوطه را فرا خواهند گرفت.