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مرکز ترک اعتیاد و نگهداری بانوان معتاد متجاهر در زابل آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علی ولایتی پورمعاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان زابل گفت: این مرکز نگهداری و ساماندهی بانوان معتاد متجاهر با ظرفیت ۷۵ نفر آغاز بکار کرد.
وی افزود: این اقدام در کنار راهاندازی مراکز مشابه دولتی تحت ماده شانزده برای مردان، گامی مؤثر در کاهش آسیبهای اجتماعی و مقابله با معضل اعتیاد در منطقه به شمار میرود.
گفتنی است: با ایجاد تفاهم نامه و هماهنگیهای بعمل آمده، در این مرکز پس از اتمام هر دوره سه ماهه پاکسازی و سم زدایی افراد، بانوان با توجه به علاقه در رشتههای فنی و حرفهای آموزشهای مربوطه را فرا خواهند گرفت.