به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتابخانه‌های عمومی استان تهران در روز‌های پایانی بهار با حضور اعضا و خانواده‌ها، ایستگاه‌های برگزاری برنامه‌های متنوع همچون قصه‌گویی، حافظ‌شناسی، نشست مطالعاتی، برگزاری نمایشگاه، کارگاه‌های آموزشی و معرفی کتاب، با هدف ترویج کتابخوانی شدند.

نشست شاهنامه‌خوانی دختران جلیل‌آباد در کتابخانه شهدای امامی امین پیشوا

با هدف آشنایی با ادبیات کهن فارسی؛ نشست شاهنامه‌خوانی دختران جلیل‌آباد با حضور پرشور علاقه‌مندان و اعضای کتابخانه شهدای امامی امین شهرستان پیشوا برگزار و به ایستگاه دوم خود رسید.

در این برنامه فرهنگی که با هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، آشنایی با ادبیات کهن فارسی و تقویت مهارت خوانش متون ادبی برگزار شد؛ معصومه بختیاری از اعضای فعال کتابخانه، ضمن معرفی حکیم ابوالقاسم فردوسی، به تبیین جایگاه این شاعر بزرگ در ادبیات کلاسیک ایران و اهمیت ادبیات حماسی در تاریخ و فرهنگ ایرانی پرداخت و درباره زندگی، آثار و نقش ماندگار شاهنامه در حفظ زبان فارسی و هویت ایرانی سخن گفت.

در ادامه نشست، شرکت‌کنندگان به صورت گروهی بخش‌هایی از شاهنامه را خوانش کردند و درباره مفاهیم، شخصیت‌ها و رویداد‌های این اثر ارزشمند به گفت‌و‌گو و تبادل نظر پرداختند.

بر اساس این گزارش فضای صمیمی و مشارکت فعال اعضا، حال و هوای ویژه‌ای به این برنامه بخشید و زمینه آشنایی بیشتر نوجوانان با گنجینه ادبی ایران را فراهم کرد.

قصه‌گویی و آموزش مهارت «وقتی می‌ترسیم» در بخش کودک کتابخانه عمومی شهید احمدی روشن

با هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، آموزش مهارت‌های زندگی و تقویت هوش هیجانی کودکان و با استقبال اعضای کودک و خانواده‌های آنان نشست قصه‌گویی و فعالیت خلاقانه در بخش کودک کتابخانه عمومی شهید احمدی روشن برگزار شد.

در این نشست لیلا منفردی با قصه‌گویی از کتاب «با هم بودن را یاد بگیریم؛ وقتی می‌ترسیم» از مجموعه ده جلدی نوشته چری جی. مینرز؛ ترجمه فرزانه کریمی، کودکان را با مفهوم ترس، شیوه‌های مدیریت احساسات و راه‌های غلبه بر نگرانی‌ها آشنا کرد.

در ادامه، کودکان در یک فعالیت خلاقانه با دنبال کردن خطوط روی کاغذ، تمرینی برای ایجاد حس آرامش و تمرکز انجام دادند و سپس با بیان جمله «من وقتی با خانواده هستم، قوی هستم و نمی‌ترسم» احساس امنیت و اعتماد به نفس خود را تقویت کردند.

دومین جلسه حافظ شناسی در کتابخانه ولیعصر (عج) شهرستان ورامین

دومین جلسه دوره حافظ‌شناسی با تدریس محمدمهدی ماندگاری؛ استاد ادبیات فارسی، به همت صغری شفقتی؛ مسئول کتابخانه عمومی ولیعصر (عج) و زهرا نیکوئی کتابدار کتابخانه در کتابخانه عمومی ولیعصر (عج) شهرستان ورامین برگزار شد.

شفقتی با اعلام این خبر گفت: در جلسه دوم ابتدا مروری بر مطالب جلسه پیش از جمله تعریف شعر، تاویل‌های گوناگون از شعر حافظ و همچنین بر اختلاف نظر‌ها درباره فهم اشعار حافظ مطالبی بیان شد. سپس تصویری کلی از اوضاع تاریخی قرن هشتم ارائه و به حکومت مغولان و ایلخانان، به ویژه اولجایتو و ابوسعید بهادرخان، اشاره شد. در ادامه خاندان‌ها و افرادی که در اداره حکومت مغولی نقش مهمی داشتند، به ویژه چوپانیان معرفی شدند.

مسئول کتابخانه عمومی ولیعصر (عج) تصریح کرد: بخش دیگری از جلسه به اوضاع فارس از سال ۷۰۰ تا ۷۲۸، شیوخ طیبی، کردوجین خانم، شرف الدین محمود اینجو و چهار پسر او اختصاص یافت. همچنین تغییر قدرت‌ها تا سال ۷۴۴ و مرگ مسعود شاه اینجو بررسی شد و در پی آن یکی از قطعه‌های حافظ که با مسعود شاه و حوادث آن سال‌ها مرتبط بود خوانده و تحلیل شد.

وی افزود: در ادامه دوران یازده ساله شاه شیخ ابواسحاق اینجو بررسی شد؛ دورانی که همزمان با درخشش حافظ و رونق ادب و فرهنگ بود. همچنین ویژگی‌های شخصیتی ابواسحاق و بخش‌هایی از قصیده‌ی حافظ که برای تسکین خاطر او سروده شد، مطرح گردید و در پایان غزل «پیش از اینت بیش از این اندیشه‌ی عشاق بود» خوانده و از نظر زیبایی شناسی، احتمال مدحی بودن، تفاوت نسخه‌ها و گوناگونی تفسیر‌ها بررسی شد.

نشست مطالعاتی کتاب اصلاح الگوی مصرف ویژه مادران در کتابخانه شهدای گمنام پردیس

در راستای اجرای پویش ساکنان هوشمند زمین و با هدف ترویج فرهنگ مصرف مسئولانه و آگاهی‌بخشی در حوزه حفظ منابع، نشست مطالعاتی کتاب «اصلاح الگوی مصرف» نوشته بلقیس آزاد با حضور جمعی از مادران عضو کتابخانه عمومی شیخ بهایی شهرستان پردیس معرفی و بخش‌هایی از آن با حضور شرکت‌کنندگان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

در ادامه، مادران حاضر در نشست درباره راهکار‌های عملی اصلاح الگوی مصرف در خانواده، مدیریت هزینه‌ها، کاهش مصرف بی‌رویه و آموزش رفتار‌های مسئولانه به فرزندان به تبادل نظر پرداختند. همچنین بر نقش خانواده در تربیت نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر نسبت به منابع طبیعی و محیط زیست تأکید شد.

نمایشگاه هنرهای دستی اعضای کتابخانه عمومی شهید احمدی روشن

نمایشگاهی از آثار هنر‌های دستی اعضای کتابخانه عمومی شهید احمدی روشن، با استقبال علاقه‌مندان و مراجعان در کتابخانه برپا شد و آثار متنوعی از هنر‌های قلاب‌بافی، مکرومه‌بافی، خیاطی و سری‌دوزی که توسط لیلا عبدی و مرضیه عزیزی، از اعضای فعال کتابخانه، تهیه شده بود در معرض دید عموم قرار گرفت.

این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندی‌های هنری اعضای کتابخانه، ترویج فرهنگ هنر‌های سنتی و ایجاد انگیزه برای مشارکت بیشتر در فعالیت‌های فرهنگی برگزار شد و با استقبال خوب بازدیدکنندگان همراه بود. حاضران ضمن بازدید از آثار، از خلاقیت و ظرافت به‌کار رفته در تولید این دست‌سازه‌ها تقدیر کردند.

کتابخانه عمومی شهید احمدی روشن با برگزاری چنین برنامه‌هایی، تلاش دارد زمینه شکوفایی استعداد‌های فرهنگی و هنری اعضا را فراهم کرده و نقش کتابخانه را به‌عنوان پایگاهی برای رشد مهارت‌ها و تعاملات اجتماعی بیش از پیش تقویت کند.

کارگاه آموزشی «دوخت کیسه‌های پارچه‌ای» در کتابخانه عمومی سادات نوذری

با هدف آشتی دوباره با طبیعت و جایگزینی کیسه‌های پارچه‌ای به جای کیسه‌های پلاستیکیِ مخرب محیط زیست کارگاه آموزشی «دوخت کیسه‌های پارچه‌ای» در کتابخانه عمومی «سادات نوذری» برگزار شد. در این برنامه، سهیلا بهرامی، مدرس کارگاه به آموزش عملی دوخت کیسه‌های پارچه‌ای به اعضای کتابخانه پرداخت و فضایی صمیمانه و خلاقانه را در محیط کتابخانه رقم زد.

در این کارگاه، شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با تبعات جبران‌ناپذیر رهاسازی پلاستیک در طبیعت، آموزش‌های پایه‌ای برای دوخت کیسه‌های خرید بادوام و قابل‌شست‌وشو را فرا گرفتند.

در این کارگاه، علاوه بر آموزش مهارت خیاطی، بحث‌های کوتاهی پیرامون «نه به کیسه‌های پلاستیکی» شکل گرفت و شرکت‌کنندگان با این واقعیت که هر کیسه پلاستیکی می‌تواند صد‌ها سال در طبیعت باقی بماند، بیشتر آشنا شدند.

اعضای کتابخانه مرکزی پارک شهر به نمایش «نارگاتا» رفتند

به همت سارا بابایی، کتابدار کتابخانه مرکزی پارک شهر و به مناسبت گرامیداشت مقام خانواده و با هدف ایجاد فضایی شاد و فرهنگی برای اعضا، برنامه بازدید گروهی از نمایش کودک و خانواده «نارگاتا» با حضور جمعی از کودکان و خانواده‌های عضو کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار شد.

این برنامه فرهنگی با هدف ترویج نشاط اجتماعی، آشنایی کودکان با هنر‌های نمایشی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی خانواده‌محور برگزار و شرکت‌کنندگان ساعاتی شاد و خاطره‌انگیز را در کنار یکدیگر سپری کردند.