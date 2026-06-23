در هفته سی‌ام لیگ دسته اول فوتبال، تیم رده دومی مس شهر بابک برابر نساجی مازنداران نتیجه را واگذار کرد ومس کرمان برابر پارس جنوبی جم مساوی شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛مهم‌ترین اتفاق هفته سی‌ام لیگ دسته اول در قائمشهر رقم خورد؛ جایی که نساجی مازندران با یک پیروزی در بازی حساس مقابل مس شهربابک، سرنوشت صعودش را مشخص کرد؛ این برد در شرایطی به دست آمد که هنوز چهار هفته تا پایان فصل باقی مانده بود.

نساجی مازندران با پیروزی ارزشمند در مهم‌ترین بازی هفته سی‌ام لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های ایران در قائمشهر، برابر تیم رده‌ دومی مس شهر بابک، با حمایت بیش از ۱۰ هزار هوادار پرشور خود صعود زودهنگام به لیگ برتر فصل آینده فوتبال باشگاه های را جشن گرفت.

نساجی مازندران در این دیدار خانگی که با حمایت بیش از ۱۰ هزار تماشاگر ورزشگاه شهیدوطنی قائمشهر به مصاف تیم مس شهر بابک رفته بود در نهایت میهمان رده دومی خود تیم مس شهر بابک را با نتیجه یک بر صفر شکست بدرقه کرد.

هر چند تیم مس شهر بابک در نیمه نخست با چند موقعیت نصفه و نیمه سعی کرد تا بخشی از حملات رو به جلو تیم نساجی را متوقف کند که در نهایت با وجود تلاش در نیمه نخست با تساوی بدون گل راهی رختکن شدند.

شاگردان رضا عنایتی، نیمه دوم این مسابقه را طوفانی شروع کردند و با ایجاد چندین موقعیت در زمین تیم مس شهربابک، اجازه هنرنمایی به بازیکنان دیار کرمان ندادند.

نساجی چی‌ها با حمایت پرشور هواداران خود در نهایت با موقعیت پوریا رضا زاده در دقیقه ۷۱ گل نخست بازی و تیمش را به ثمر رساند تا ورزشگاه شهیدوطنی قائمشهر یکپارچه غرق در شادی شود.

نساجی مازندران در نهایت با کسب هجدهمین پیروزی این فصل خود، ۹ تساوی و سه شکست از ۳۰ مسابقه، ۶۳ امتیازی شد و فاصله امتیازی خود را در صدر جدول رده بندی گروه یک این مسابقات با تیم رده دومی مس شهربابک به ۵ امتیاز افزایش داد.

مس شهربابک نیز با ۱۶ برد و ۱۰ تساوی و سه شکست از همین تعداد مسابقه، با ۵۸ امتیاز در رده دوم در تعقیب نساجی باقی ماند.

در دیگر دیدار این هفته مس کرمان در ورزشگاه خانگی مقابل پارس جنوبی جم به نتیجه یک یک رسید.