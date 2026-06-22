با رضایت خانواده یک بانوی ۴۰ ساله، اعضای بدن وی (کبد و دو کلیه) برای پیوند به سه بیمار نیازمند اختصاص یافت. این هفتمین مورد اهدای عضو در استان طی سال جاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی از ثبت هفتمین مورد اهدای عضو در استان طی سال جاری خبر داد و گفت: با اهدای اعضای یک بانوی ۴۰ ساله اهل خوی، جان سه بیمار نیازمند پیوند نجات یافت.

علی افشانی افزود: مرحوم اکرم دلداری که به دلیل مرگ مغزی بستری بود، با رضایت خانواده‌اش اعضای خود را اهدا کرد. در این فرآیند، کبد و دو کلیه وی برای پیوند به بیماران نیازمند اختصاص یافت.