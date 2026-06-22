دیدار مسئولان قضایی لرستان با نماینده ولی فقیه در استان
همزمان با آغاز هفته قوه قضائیه، اعضای شورای قضایی استان با حضور در گلزار شهدا و مزار شهید حجتالاسلام رحیمی، ضمن غبارروبی و عطرافشانی مزار شهیدان، با آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدا تجدید میثاق کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه، اعضای شورای قضایی استان با حضور در گلزار شهدا و مزار شهید حجتالاسلام رحیمی، ضمن غبارروبی و عطرافشانی مزار شهیدان، با آرمان های انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.
مسئولان قضایی استان سپس با حجت الاسلام والمسلمین سیداحمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار بر ضرورت خدمترسانی مطلوب به مردم، تسریع در رسیدگی به پروندهها، تکریم مراجعان و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی تأکید شد.
دراین نشست از رسیدگی به بیش از ۳۸۵ هزار فقره پرونده در دادگستری استان در سال گذشته خبر داده شد.
هفته قوه قضاییه هر سال از اول تا هفتم تیرماه و به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی برگزار میشود.