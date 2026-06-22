همزمان با آغاز هفته قوه قضائیه، اعضای شورای قضایی استان با حضور در گلزار شهدا و مزار شهید حجت‌الاسلام رحیمی، ضمن غبارروبی و عطرافشانی مزار شهیدان، با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه، اعضای شورای قضایی استان با حضور در گلزار شهدا و مزار شهید حجت‌الاسلام رحیمی، ضمن غبارروبی و عطرافشانی مزار شهیدان، با آرمان های انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

مسئولان قضایی استان سپس با حجت الاسلام والمسلمین سیداحمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار بر ضرورت خدمت‌رسانی مطلوب به مردم، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، تکریم مراجعان و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی تأکید شد.

دراین نشست از رسیدگی به بیش از ۳۸۵ هزار فقره پرونده در دادگستری استان در سال گذشته خبر داده شد.