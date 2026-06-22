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هیئت حسن بن علی (ع) هر شب در ایام محرم در دل بیابانهای طایقان میزبان اجتماع ۱۳ هزار نفری باشکوه عاشق و عزاداران اباعبدالله الحسین (ع) است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،هیئت حسن بن علی (ع) که در منطقهای بیابانی و دور از شهر برپا شده است، این روزها به غمخانهای برای عزاداران امام حسین (ع) تبدیل شده و هر شب پذیرای خیل مشتاقانی است که از نقاط مختلف برای حضور در این مراسم گرد هم میآیند.
مسئولان این هیئت با اشاره به حضور گسترده مردم اعلام کردند: جمعیتی حدود ۱۳ هزار نفر زیر پرچم اباعبدالله الحسین (ع) گرد آمدهاند و بسیاری از زائران برای رسیدن به محل برگزاری مراسم، مسافتهایی بیش از ۲۰ کیلومتر را طی میکنند.
شرکتکنندگان در این مراسم، امام حسین (ع) را محور وحدت و امید جامعه دانسته و تأکید کردند عشق به سیدالشهدا (ع) محدود به قشر یا گروه خاصی نیست و همه اقشار جامعه با هر سلیقه و ظاهری در این مجالس حضور پیدا میکنند.
حاضران همچنین جنگ اخیر را عاملی برای افزایش شور و حضور مردم در مجالس عزاداری عنوان کردند و معتقدند در شرایط امروز، حضور در صحنه و پای کار ماندن برای آرمانهای حسینی بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
در این میان، حدود ۲۰۰ خادم افتخاری نیز در بخشهای مختلف به عزاداران خدمترسانی میکنند و این خدمت را افتخاری بزرگ در مسیر عشق به امام حسین (ع) میدانند.
عزاداران حاضر در این اجتماع باشکوه با تأکید بر ضرورت بازخوانی پیام عاشورا برای نسل امروز، پیام جاودان کربلا را ایستادگی در برابر ظلم و فریاد هیهات منالذله دانستند؛ پیامی که به گفته آنان برای همه عصرها و نسلها زنده و الهامبخش است.