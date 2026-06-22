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درگرامیداشت هفته قوه قضائیه در استان کرمان، بر نقش محوری دستگاه قضا در برقراری عدالت، صیانت از حقوق مردم و حمایت از تولید و سرمایهگذاری تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ نماینده ولیفقیه در استان وامام جمعه کرمان در همایش محوری گرامیداشت هفته قوه قضائیه در استان کرمان با تشریح سه محور بنیادین در عملکرد دستگاه قضایی، افزود: اولین گام، «حقشناسی» است و قاضی باید با تکیه بر علم، تجربه، ادله و مستندات موجود، تمام همت خود را برای کشف حقیقت به کار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، «حقگویی» را مأموریت دشوارتر و دومین رکن قضاوت دانست و تصریح کرد: شناخت حق به تنهایی کافی نیست؛ زیرا در طول تاریخ بسیاری از افراد حق را میشناختند، اما به دلیل مصلحتاندیشیهای شخصی و رودربایستیها، شهامت بیان آن را نداشتند و قاضی باید با شجاعت و قاطعیت، حق را صریح و بدون ملاحظه اعلام کند.
وی «اجرای حق» را محور سوم و ثمره نهایی فرآیند قضاوت خواند و تأکید کرد: اجرای حق، مهمترین رکن این رسالت است که شیرینی آن منجر به بالندگی، پیشرفت و تقویت جامعه میشود.
رییس کل دادگستری استان کرمان هم با اشاره به فعالیت ستاد استانی اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، تاکید کرد: پارسال ۵۷ جلسه این ستاد با ۱۸۵ مصوبه برای حل مشکلات ۸۱ واحد تولیدی برگزار شده و در همین مدت ۵۹ بازدید میدانی از واحدهای تولیدی استان انجام شده تا مشکلات این واحدها از نزدیک بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
حجتالاسلام حمیدی با اشاره به اینکه امسال نیز با برگزاری سه جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و تصویب ۱۴ مصوبه، مشکلات ۶ واحد تولیدی مورد رسیدگی قرار گرفته افزود: پارسال وامسال از تعطیلی ۷۰ واحد تولیدی جلوگیری شده و ۲ واحد تعطیل شده و ورشکسته نیز با حمایتهای قضایی به چرخه تولید بازگشتهاند البته در این مدت چهار واحد تولیدی احیا شده و با اقدامات حمایتی دستگاه قضایی از بیکار شدن ۲۷ هزار و ۶۲ کارگر جلوگیری شده و زمینه اشتغال هزار و ۹۵۶ نفر دیگر نیز فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: پارسال هزار و ۷۳ هکتار از اراضی دولت به بیت المال اعاده شده که ارزش آنها حدود سه هزار میلیارد تومان بوده است.
استاندار کرمان نیز با تأکید بر نقش امنیت در توسعه اقتصادی استان افزود: کرمان امروز به عنوان یکی از استانهای امن کشور شناخته میشود و کسب رتبه سوم امنیت سرمایهگذاری و رتبه نخست جذب سرمایهگذار خارجی، حاصل هماهنگی و همکاری دستگاه قضایی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی است.
محمدعلی طالبی افزود: شاخصهای مطلوب امنیتی استان در حوزههای مختلف، بستر مناسبی برای توسعه سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی فراهم کرده است.