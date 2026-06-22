معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از اجرای طرح حیات تهران در محدوده اسلام‌آباد خبر داد و گفت: با نوسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، ضمن حفظ حق سکونت ساکنان، ۱۱۷ هکتار از اراضی حریم روددره آزاد و برای بهره‌برداری عمومی و ارتقای کیفیت محیط شهری در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، نصرالله آبادیان در جلسه کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران با اشاره به وضعیت محله اسلام‌آباد گفت: این محدوده از جمله عرصه‌هایی است که در سنوات گذشته عناصر ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی در آن شکل گرفته و بخشی از آن در پهنه حفاظت از روددره قرار دارد.

وی افزود: بر اساس طرح جامع تهران، رویکردهای سیاحتی، حفاظتی و تفرجی برای این محدوده تعریف شده اما در سال‌های گذشته بهره‌برداری‌های خلاف ضابطه در آن شکل گرفته بود.

آبادیان ادامه داد: شهرداری تهران در راستای احیای روددره، طرحی را با عنوان حیاط تهران تهیه و ارائه کرد که پس از بررسی در کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی، با اصلاحاتی به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: در این طرح با به رسمیت شناختن حق سکونت ساکنان، ضوابطی تدوین شده تا جابه‌جایی و نوسازی در همان محدوده انجام شود و عناصر مستقر در نقاط تعیین‌شده جایگزین و ساماندهی شوند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: با اجرای این رویکرد، 117 هکتار از اراضی حریم روددره آزادسازی شده و امکان بهره‌برداری عمومی از آن فراهم می‌شود؛ به‌گونه‌ای که این اراضی می‌تواند به فضای عمومی و در اختیار شهروندان تبدیل شود.

وی افزود: این طرح یک مدل برد-برد است که هم شرایط سکونتی ساکنان را بهبود می‌دهد و هم موجب ارتقای کیفیت محیط شهری و احیای روددره خواهد شد.

آبادیان درباره نحوه تأمین هزینه‌ها نیز گفت: این پروژه بر اساس ضوابط مصوب و از محل ارزش افزوده ناشی از نوسازی و تهاتر در همان محدوده تأمین مالی می‌شود و ساکنان در ازای اراضی و واحدهای فرسوده، واحدهای نوساز دریافت خواهند کرد.