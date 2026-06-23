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مدیرکل امور مالیاتی گیلان از مؤدیان خواست حداکثر تا ۱۰ تیر برای تایید صورت معاملات موجود در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۱۴۰۴ به درگاه ملی امور مالیاتی کشور مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حسن صیاد زمردی با اشاره به اجرای بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه مؤدیان، گفت: اطلاعات معاملات فصلی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که از سوی خود مودیان در بخش جزئیات اطلاعات معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۱۴۰۴ درج شده است، به سامانه واکنش به اطلاعات و در درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شده است.
وی افزود: مؤدیان حداکثر تا ۱۰ تیر امسال باید با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir و از طریق منوی «اطلاعات صورت معاملات و ۱۶۹ مکرر» و انتخاب گزینه «سامانه واکنش به اطلاعات (۱۶۹ مکرر) و سپس معاملات اظهارنامه ارزش افزوده»، اطلاعات ثبتشده را مشاهده، بررسی و هر یک از اطلاعات بارگذاریشده را تایید و یا رد کنند.
مدیرکل امور مالیاتی گیلان گفت: فایل راهنمای استفاده از سامانه واکنش به اطلاعات به منظور تسهیل بررسی و تعیین وضعیت اطلاعات ثبتشده از سوی مؤدیان تهیه و به این اطلاعیه پیوست شده است.
حسن صیاد زمردی تأکید کرد: بررسی و اعلام نظر به موقع در خصوص اطلاعات بارگذاریشده، نقش مؤثری در ارتقای شفافیت، تسهیل فرآیندهای مالیاتی و توسعه تمکین داوطلبانه مؤدیان خواهد داشت.