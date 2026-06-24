به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حمیدرضا پیمانجو، گفت: طرح آموزش کاربران آسیب‌پذیر جاده‌ای با محوریت آموزش راکبان موتورسیکلت و اهدای کلاه ایمنی در روستاهای استان توسط اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل در حال اجرا است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح، ارتقای فرهنگ ایمنی در میان کاربران جاده‌ای به ویژه راکبان موتورسیکلت در مناطق روستایی بوده چون بخش قابل‌توجهی از حوادث رانندگی در این حوزه، ناشی از بی‌توجهی به اصول ایمنی و استفاده‌نکردن از تجهیزات حفاظتی است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ادامه داد: آموزش مستمر، فرهنگ‌سازی و ارتقای سطح آگاهی عمومی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش سوانح رانندگی به شمار می‌رود و اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با جدیت این برنامه‌ها را در دستور کار قرار داده است.

وی اضافه کرد: برنامه‌ریزی انجام شده برای سال جاری، اهدای بیش از ۸۰۰ کلاه ایمنی در سطح استان است که در کنار آموزش‌های چهره‌به‌چهره، نقش مؤثری در افزایش ایمنی راکبان موتورسیکلت و کاهش آسیب‌های ناشی از تصادفات خواهد داشت.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت اجرای این طرح گفت: کاربران آسیب‌پذیر جاده‌ای از جمله راکبان موتورسیکلت، عابران پیاده و دانش‌آموزان از گروه‌هایی هستند که بیش از سایرین در معرض خطرات ناشی از سوانح رانندگی قرار دارند و آموزش این گروه‌ها از اولویت‌های مهم حوزه حمل‌ونقل است.

وی افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، علاوه بر افزایش آگاهی عمومی، می‌تواند در تغییر رفتارهای ترافیکی و کاهش ریسک تصادفات تأثیر بسزایی داشته باشد.

پیمانجو تأکید کرد: اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل با برنامه‌ریزی هدف‌مند، این آموزش‌ها را به‌صورت مستمر در سطح استان دنبال می‌کند تا شاهد کاهش هرچه بیشتر سوانح رانندگی و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای باشیم.

وی تأکید کرد: فرهنگ‌سازی و آموزش، در کنار توسعه زیرساخت‌های ایمنی، از مهم‌ترین ارکان کاهش سوانح جاده‌ای است و اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها در این مسیر گام برمی‌دارد.