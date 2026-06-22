پخش زنده
امروز: -
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی از اجرای طرح حیات تهران در محدوده اسلامآباد (حاشیه بزرگراه چمران) خبر داد و گفت: این طرح با هدف نوسازی سکونتگاههای غیررسمی، ارتقای ایمنی، بهبود خدمات شهری و ایجاد فضاهای سبز و عمومی در یکی از نقاط مهم پایتخت اجرا میشود.
به گزارش خبرنگار مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا کاظمیان در جلسه کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران با اشاره به مصوبه هفته گذشته شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با عنوان طرح حیاط تهران گفت: این طرح مربوط به محدوده اسلامآباد در حاشیه بزرگراه شهید چمران است؛ محدودهای که به دلیل شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی و غیرمجاز، با معضلات و مشکلات قدیمی شهری مواجه شده است.
وی افزود: این محدوده به دلیل قرار گرفتن در یکی از ورودیهای اصلی تهران و همچنین کمبود شدید اراضی خدماتی، با چالشهای متعدد ایمنی، پیوستگی شهری و خدماترسانی روبهروست و مشکلات آن هم برای ساکنان منطقه و هم برای مناطق مجاور قابل توجه است.
کاظمیان ادامه داد: در چارچوب طرح حیات تهران که در کمیسیون ماده ۵ مطرح و سپس با اصلاحاتی در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تصویب شد، مقرر شده است سکونتگاههای غیررسمی موجود با حفظ حق سکونت ساکنان، در همان محدوده نوسازی و بازآفرینی شوند.
وی تصریح کرد: بر اساس این طرح، واحدهای فرسوده و کمکیفیت تخریب شده و ساختمانهای نوساز و مقاوم توسط شهرداری تهران در همان محدوده احداث خواهد شد و ساکنان نیز پس از نوسازی در همان منطقه اسکان داده میشوند.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: همچنین در این طرح، ایجاد فضاهای سبز و کاربریهای خدمات عمومی برای خود محدوده و مناطق پیرامونی از جمله سعادتآباد پیشبینی شده است.
وی افزود: با اجرای این طرح، شرایط محیطزیستی منطقه بهبود یافته، ایمنی در محدوده رودخانه درکه ارتقا پیدا میکند و کیفیت سکونت برای ساکنان نیز افزایش خواهد یافت و خدمات کاملتری در اختیار آنها قرار میگیرد.
کاظمیان تأکید کرد: در چارچوب طرح جامع تهران، ساماندهی دره درکه نیز با رویکرد حفاظت محیطی و توسعه فضای سبز دنبال میشود و این منطقه به یکی از محورهای مهم شهری با کارکرد عمومی تبدیل خواهد شد.
وی درباره مدل مالی طرح نیز گفت: هزینه اجرای طرح توسط شهرداری تهران و از محل تهاتر تأمین میشود و درآمد مستقلی برای پروژه پیشبینی نشده است، بلکه هدف صرفاً پوشش هزینهها و اجرای طرح نوسازی است.
کاظمیان افزود: در این مدل، ساکنان در ازای واگذاری اراضی و واحدهای فرسوده، واحدهای مسکونی نوساز دریافت خواهند کرد؛ به این ترتیب ضمن تثبیت حضور ساکنان در منطقه، از جابهجایی و مهاجرت اجباری آنان جلوگیری میشود و سکونت پایدار در محدوده تقویت خواهد شد.