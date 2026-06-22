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کارشناس هواشناسی استان خراسانرضوی گفت: تا پایان هفته، در اغلب مناطق استان ماندگاری هوای گرم ادامه دارد.
زهرا آهنگرزاده در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی افزود: براساس تحلیل نقشههای آینده نگری و تصاویر ماهواره، از بعدازظهر امروز و در شمال شرق استان انتقال گردوخاک اتفاق افتاده و بنابراین سبب کاهش کیفیت هوا و میدان دید میشود. همچنین به تدریج این شرایط، دیگر مناطق به خصوص نیمه شرقی، جنوبی و نواحی مرکزی استان از جمله درشهر مشهد مقدس را دربر میگیرد و این وضعیت تا چهارشنبه بعدازظهر ادامه دارد.
وی افزود: علاوه بر آن، سه شنبه تا روزهای پایانی هفته به تناوب با افزایش سرعت باد، گاهی وزش باد شدید تا بسیار شدید، و به خصوص برای ساعات بعدازظهر روزهای چهارشنبه و پنج شنبه، برای مناطقی به ویژه نیمه شمالی، رگبار باران و رعدوبرق، در نواحی مستعد بارش تگرگ پیش بینی میشود؛ لذا جاری شدن رواناب و احتمال سیلابی شدن مسیلها دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی استان خراسانرضوی ادامه داد: تا پایان هفته، در اغلب مناطق استان ماندگاری هوای گرم ادامه دارد.
وی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرمترین زمان به ۳۸ درجه رسید. امشب نیز دمای مشهد به ۲۲ درجه سانتیگراد میرسد.
آهنگرزاده افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۲۴ تا ۳۷ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: در شبانهروز گذشته شهرهای قوچان با ۱۲ درجه و شهرهای سرخس با ۴۳ درجه به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بودهاند.