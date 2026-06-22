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مدیرعامل بانک مسکن با تأکید بر ضرورت تحول در روشهای تأمین مالی بخش ساختمان، استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی را راهکاری مؤثر برای افزایش سرمایهگذاری و رونق صنعت ساختمان در شرایط کنونی اقتصاد کشور دانست.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، علی خورسندیان در نشست هماندیشی وزیر راه و شهرسازی با فعالان صنعت ساختمان، تأمین مالی پایدار را یکی از مهمترین الزامات توسعه و تابآوری صنعت ساختمان عنوان کرد.
وی با اشاره به محدودیت منابع سنتی تأمین مالی گفت: روشهای گذشته که عمدتاً بر سرمایه شخصی سازندگان، مشارکتهای محدود، منابع دولتی یا تسهیلات بانکی متکی بود، دیگر پاسخگوی نیاز پروژههای بزرگ ساختمانی نیست.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: محدودیتهای اقتصادی، ناترازی شبکه بانکی و دشواریهای بهرهگیری از سرمایهگذاری خارجی، ضرورت استفاده از ظرفیتهای جدید تأمین مالی را بیش از گذشته آشکار کرده است.
خورسندیان بازار سرمایه را یکی از مهمترین بسترهای موجود برای تأمین منابع مالی دانست و تصریح کرد: ابزارهای مالی این بازار از شفافیت، نظارتپذیری و ساختار مشخص برخوردارند و میتوانند با ریسک کمتر در خدمت توسعه بخش ساختمان قرار گیرند.
وی تأکید کرد: مشارکت سهامداران خرد در بازار سرمایه، علاوه بر تأمین منابع مورد نیاز پروژهها، زمینه بهرهمندی اقشار مختلف جامعه از منافع اقتصادی این بخش را نیز فراهم میکند.
مدیرعامل بانک مسکن همچنین از آمادگی این بانک برای توسعه خدمات مالی تخصصی در حوزه مسکن و ساختمان خبر داد و گفت: شرکتهای زیرمجموعه بانک، بهویژه شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، ظرفیت مناسبی برای بهکارگیری ابزارهای نوین مالی و پشتیبانی از پروژههای ساختمانی در اختیار دارند.