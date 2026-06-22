به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سیدحسن حسینی امروز دوشنبه یکم تیرماه در نشست شورای اداری شهرستان مشهد، افزود : مکان اسکان برای اسکان یک و نیم میلیون نفر نیز تجهیز و مهیا شده است که برای افزایش این مقدار هم آمادگی داریم.

فرماندار مشهد افزود: پیش‌بینی می‌کنیم که زائران و مهمانان مراسم تشییع تا یک هفته در مشهد حضور داشته باشند و چون ما تا به الان شاهد حضور جمعیت در در این سطح نبوده‌ایم، نباید غافلگیر شویم.

حسینی تاکید کرد: منشاخیلی از اتفاقات مهم تاریخی، سیاسی و فرهنگی ایران، شهر مشهد بوده است و این رویداد هم نقطه عطفی در تاریخ مشهد است و همه باید کمک کنیم که به بهترین شکل برگزار شود.

فرماندار مشهد با بیان اینکه فرمانداری، پشتیبان برگزاری مراسم تشییع است،گفت: حضور پیکر رهبر شهید برای مشهد بسیار تاریخ‌ساز است، مسیر تشییع به شکل مناسبی تجهیز خواهد شد و باید همه به سپاه ولی امر و سپاه امام رضا(ع) کمک کنیم تا مراسم به خوبی برگزار شود.

حسینی همچنین با اشاره به شجاعت بی‌نظیر ملت ایران و رزمندگان نیرو‌های مسلح درجنگ رمضان اظهار کرد: در همایشی که در یکی از کشور‌های اروپایی برگزار شد، حاضرین در همایش از کار عظیم ملت ایران بسیار خشنود بودند. اکنون هم آمریکا پس از شکست مجبور شده درخواست مذاکره کند. رهبری معظم انقلاب بسیار هوشمندانه کار را پیش بردند و اجازه مذاکره را صادر کردند. آقای قالیباف یک مجاهد واقعی است و در مدیریت مذاکرات نقش محوری را داشتند و آقای عراقچی هم زحمات زیادی کشیدند. عرصه دیپلماسی کمتر از جنگ نیست و بسیار سختی دارد، اما در عین حال باید کمک کنیم تا این گفت‌و‌گو به نتیجه مثبتی برسد و قطعا با استقامت ملت ایران پیروزی نهایی نزدیک است.

وی افزود: در این شرایط نیاز به اتحاد حول محور رهبری برای آینده ایران داریم. ما به عنوان کارگزاران حاکمیت باید به مردم امید بدهیم و بتوانیم موفقیت‌های بزرگ خودمان را به مردم ارائه کنیم.

فرماندار مشهد ادامه داد: تولید برق ما از اروپا هم بیشتر است و تولید فولاد پس از انقلاب ۴۰ برابر شده است. باید با مردم و ارباب‌رجوع با تکریم و احترام برخورد کرد، هرچند که از ما ناراضی و عصبانی باشند. باید به مردم پاسخ‌های دقیق و قانونی بدهیم و یکی از تکالیف ما افزایش سطح رضایت مردم است.