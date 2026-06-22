واژگونی خودرو در جاده چشمه زعفران–چرام با یک فوتی

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد از وقوع یک سانحه رانندگی منجر به فوت در محور چشمه زعفران به سمت چرام خبر داد.