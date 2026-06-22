رئیس اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد از وقوع یک سانحه رانندگی منجر به فوت در محور چشمه زعفران به سمت چرام خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پرویز غفارفرد، گفت: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در محدوده روستای چشمه زعفران شهرستان چرام به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد. وی افزود: بر اثر شدت جراحات وارده، تنها مصدوم این حادثه پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان خود را از دست داده بود. رئیس اورژانس ۱۱۵ استان از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به شرایط جادهای از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.